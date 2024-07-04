İngiltere, ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek yeni hükümeti seçiyor.

Yaklaşık 50 milyon seçmen, yerel saatle 07.00'den itibaren oy kullanmaya başladı.İngiltere'de genel seçimlerinde, İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer'ın anketlerde önde olduğu ve büyük bir farkla seçileceği öngörülüyor. Starmer, eşi Victoria Starmer ile birlikte sabah saat 09.30'da Londra'nın Kentish Town bölgesindeki oy kullanma merkezine giderek oyunu kullandı.

Starmer'a renkli protesto

Oy kullanma merkezine gelen Starmer, burada ilginç bir protesto ile karşılaştı. Kürk ticaretinin sona ermesini isteyen bir hayvan hakları aktivisti, ayı kostümüyle Starmer'ın gelişini bekledi. İşçi Partililer, aktivistin Starmer ile görüntü vermesini engellemeye çalıştı ve Starmer çifti oylarını kullandıktan sonra farklı bir kapıdan çıkarak merkezden ayrıldı.

Halkın görüşleri

Seçmenlerin genel seçimlere olan ilgisi ve beklentileri oldukça çeşitli. İsmini vermek istemeyen bir seçmen, "İşçi Partisi kazanacaktır. Ülke birkaç ay daha kötü olmaya devam edecektir çünkü Muhafazakar Parti çok kötü bir miras bıraktı," dedi. Seçmen, ayrıca ülkenin en büyük probleminin Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) yaşandığını belirtti, ancak İşçi Partisi'nin cinsel kimlik politikalarını desteklemediğini ifade etti.

Bir başka seçmen ise, "Kim iktidara gelirse gelsin ülkede değişime ihtiyaç var. Çocuklar için daha fazla okul ve daha fazla hastane randevularına ihtiyaç var. Artık çok geç, tamir edilemez seviyedeyiz. Bir şeyin değişeceğini sanmıyorum ama

Oy kullanma işlemleri yerel saatle 22.00'de (TSİ 24.00) sona erecek.