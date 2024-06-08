İSTANBUL (AA) - İngiltere'deki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) hat sanatı dersi hocası ve öğrencilerinden oluşan 27 kişilik ekip altı gün boyunca İstanbul'u gezecek.



İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy ile bir araya gelen Londra Yunus Emre Enstitüsü kültür sanat asistanı Ayşe Kaya ve hattat Gülnaz Mahmut, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kaya, Londra'dan 27 kişilik bir grupla İstanbul'a gezmeye geldiklerini belirterek, "Biz Londra'da Türk kültürünü, tarihini ve dilini tanıtıyoruz. Hat, tezhip ve ebru sınıfı gibi sanat kurslarımız var. Ayrıca ut, saz ve ney gibi dersler de veriyoruz. Hat sınıfından öğrencilerimiz ve hat hocamızla beraber buraya geldik. Çünkü icazet alacak kadar hevesli öğrencilerimiz var." dedi.

Altı gün boyunca grupla beraber İstanbul'u gezeceklerini aktaran Kaya, "Bugüne kadar Ayasofya Camii'ne, Sultanahmet'e, Sokullu Mehmet Paşa'da çinileri görmeye gittik. Dün hattat hocalarımızı ziyaret ettik. Bugün Sümbül Efendi'ye gidiyoruz ve ebru atölyesi yapacağız. Bundan sonra da devamında Topkapı Sarayı'nı, Türk ve İslam Sanatları Müzesi'ni gezeceğiz. Tabii ki İstanbul Boğazı'nı da unutmayarak." diye konuştu.

Kaya, 100'ün üzerinde Türkçe dersi alan öğrencileri olduğuna işaret ederek, hat sınıflarına talebin çok olduğunu, kontenjan doluluğundan dolayı yeni öğrencileri sonraki dönemlerde eğitime dahil ettiklerini söyledi.

Gülnaz Mahmut ise Londra'da öğrencilere hüsnü hat öğrettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben Hasan Çelebi'nin öğrencisiyim ve bildiklerimi o öğretti. 15 yıl önce hüsnü hatı ondan öğrenmek için İstanbul'a geldim.Yaklaşık on yıl önce bir kaligrafi kursu kurduk. Şimdi Londra'da kaligrafiyi öğrenmenin klasik yolunu öğreten bir icazet kursumuz var. Londra'nın her yerinden öğrencilerimiz var."



Kaligrafinin güzelliğinin birçok insanı çektiğini belirten Mahmut, "Başladıktan sonra kaligrafiyi öğrenmedeki sadece zorlukları değil, aynı zamanda güzelliği de anlıyorlar. Öğrenme sürecinde disiplin, odak, konsantrasyon gibi ortaya çıkan bazı unsurlar var. Sahip olduğum öğrencilerin çoğu, profesyonel yaşamlarında tam zamanlı çalışanlar ve bu işi tedavi edici buldular." dedi.