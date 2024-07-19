İngiltere'de, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcak hava dalgaları, 6 milyon insanı risk altında bırakıyor. Friends of the Earth tarafından yapılan yeni bir analiz, özellikle yaşlılar ve küçük çocukların bu durumdan en fazla etkilenen gruplar olduğunu gösteriyor. 5 yaş altındaki 1,7 milyon çocuk ve 65 yaş üstündeki 4,3 milyon yaşlı, aşırı sıcakların yoğun olduğu bölgelerde yaşıyor.

Sağlık sorunları artıyor

Yüksek riskli bölgelerde yaşayanların sağlık durumu da dikkat çekiyor. Bu bölgelerde 3,7 milyon kişi yüksek tansiyon, 1,5 milyon kişi astım ve 1,6 milyon kişi diyabet hastası. Bu rahatsızlıkların aşırı sıcaklarda daha da kötüleşerek hayati tehlike oluşturabileceği belirtiliyor.

Risk altındaki nüfus

Analiz, risk altındaki insan sayısının ihtiyatlı bir tahmin olduğunu belirtiyor. Engelliler ve sağlık sorunları yaşayan her yaştan insan dikkate alındığında bu sayının daha da artabileceği öngörülüyor. Raporda, "5 gün veya daha uzun süreyle ortalama sıcaklığın 27,5 derece ve üzerine çıktığı bölgeler" en fazla risk altında olan bölgeler olarak tanımlanıyor. Bu bölgelerde 28 milyon insan yaşıyor.

Önlemler yetersiz

Friends of the Earth Bilim, Politika ve Araştırma Başkanı Mike Childs, küresel ortalama sıcaklıkların her yıl rekor kırdığını belirterek, "İngiltere'nin iklim krizine uyum sağlama planları, bu kriz karşısında önde bulunan toplulukları korumak için gerekenin çok gerisinde. Bu başarısızlık, milyonlarca insanın hayatını ve sağlığını riske atıyor" ifadelerini kullandı.

Hükümete çağrı

İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimlerin ardından iktidara gelen İşçi Partisi hükümetinin, iklim değişikliğine adaptasyon planlarını hızlandırmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Childs, şu önerilerde bulundu: "Evlerimizi, bakımevlerimizi, okullarımızı ve kreşlerimizi yazın serin, kışın sıcak tutacak yalıtım programlarının yaygınlaştırılması, sıcak dönemlerde bölgelerin serinletilmesine yardımcı olacak sokak ağaçlarının dikilmesi ve sıcak hava dalgaları sırasında insanların barınabilmesi için kütüphaneler gibi toplumsal alanların klimayla donatılması gerekmektedir."