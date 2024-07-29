İntihar girişimi sonrası beyin hasarı

Pitsea'da yaşayan Emma Price, kendi hayatına son verme girişiminde bulunmuş ve bu girişim sonucunda ciddi beyin hasarı yaşamıştı. Beyin ölümünün gerçekleştiği düşünülen genç kadının durumunun artık geri döndürülemez olduğu öngörülüyordu.

Mucizevi uyanış: Gözlerini açtı

Yaşam destek ünitesinin kapatılmasına sadece birkaç saat kala, doktorlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Emma Price bir mucize olarak kabul edilen bir şekilde gözlerini açtı ve hayata geri döndü. Daily Mail'in haberine göre, genç kadın artık baş hareketleri ve küçük yüz ifadeleriyle çevresiyle iletişim kurabiliyor.

Aile şokta: Sevinç gözyaşları

Emma Price’ın annesi Samantha Day, yaşananları "Cenaze törenini planlıyor ve ona veda etmeye hazırlanıyorduk, ama sonra gözlerini açtı ve hepimiz tekrar ağlamaya başladık. Bu sefer sevinç gözyaşlarıydı" sözleriyle anlattı. Aile, büyük bir üzüntü ve umutsuzluk içinde oldukları anda gelen bu mucizevi durum karşısında sevinçten gözyaşlarını tutamadı.