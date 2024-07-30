İngiltere'nin Southport bölgesinde Hart Caddesi'nde gerçekleşen bıçaklı saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi yaralandı ve 2 çocuk hayatını kaybetti. Merseyside Polisi, yerel saatle 12.00 sularında bıçaklı saldırı ihbarı üzerine acil ekiplerin bölgeye intikal ettiğini duyurdu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bir bıçağın ele geçirildiğini ve 17 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Olayın meydana geldiği sırada, Taylor Swift konulu bir dans ve yoga etkinliği düzenlendiği öğrenildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Saldırıda yaralanan 9 kişi, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın dans okulundaki etkinliğe katılan çocukların hedef alındığını belirtirken, bu saldırının terör eylemi olarak değerlendirilmediğini vurguladı. Yetkililer, olayla ilgili detaylı soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.