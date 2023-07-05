İsrail'in Cenin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katıldı.

Elçilik önünde kurulan platformda konuşma yapan İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere Parlamentosu'ndaki milletvekili Tommy Sheppard, eylemler ve uluslararası girişimlerle İsrail'e uluslararası baskı kurulması gerektiğini söyledi.

Sheppard, İsrail'in yerleşimcilerin ve silahlı grupların Filistinlilere karşı eylemlerini desteklediğini belirterek, "İşgal edilen yerleri İsrail'e bağlamak için yasal kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Filistinliler ve bazı İsrailli gruplar da İsrail'e karşı adımlar atıyor ancak İngiltere ne yapıyor? İki devletli çözümü savunurken hiçbir şey yapmıyorlar. Lanetlemek yerine, İsrailli yöneticileri kırmızı halılarla karşılıyorlar." diye konuştu.

İngiltere Parlamentosu'nda kamu kurumlarının İsrail'i boykot etmesini engellemeyi öngören tasarının görüşüldüğünü hatırlatan Sheppard, "Bu tasarının geçmemesi için çalışıyoruz." dedi.

İsrail karşıtı eylemlerin antisemitizm anlamına gelmediğinin de altını çizen Sheppard, "Biz İsrail askerlerine Yahudi oldukları için karşı değiliz. Biz onlara, yaptıklarından dolayı karşıyız ve yaşadıkça yaptıklarını lanetlemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Hükümeti hesap vermeye zorlamalıyız"

Nükleer Silahsızlanma Kampanyası Sözcüsü Carol Turner da konuşmasında İngiltere hükümetinin İsrail'e desteği sona erene kadar Filistin'e destek eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Turner, Cenin saldırısının Filistinlilerin İsrail'e karşı direnişi ve İsrail'in buna silahla karşılık verişinin başka bir örneği olduğunu belirtti.

Mescid-i Aksa'nın Dostları grubundan Shamiul Joarder ise Filistin'in yıllardır bitmeyen bir direniş sergilediğini vurgulayarak, "Filistin'de bitmeyen bir işgal ve sömürü var. Filistinlilerle dayanışma halinde olmaya, Filistin özgür olana kadar devam etmeliyiz. Özgür Filistin için adımlar atmalıyız. Boykot etmeli, yaptırımlar uygulamalı, eylemler yapmalı ve hükümeti hesap vermeye zorlamalıyız." şeklinde konuştu.

Eyleme eski İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de katıldı. Corbyn de konuşmasında parlamentoda İsrail'i boykotu yasaklayan tasarıya karşı çıkacağını belirterek tüm katılımcıları kendi milletvekillerine baskı yapmaya çağırdı.

İsrail'den Cenin'e baskın

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli öldürülmüş, 20’si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.

