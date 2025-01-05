İngiltere'yi etkisi altına alan kar fırtınası, sokakları beyaza bürüdü ve hayatı durma noktasına getirdi. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, uçuşlar iptal edildi ve okullar tatil oldu. Yetkililer, halkı soğuk hava koşullarına karşı uyararak tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.
Ulaşımda aksamalar
Yoğun kar yağışı nedeniyle, tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.
Elektrik kesintileri ve okul tatilleri
Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, okullar tatil edildi.
Yetkililerden uyarılar
Halk, kar fırtınasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Kaynak: İHA