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Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, okullar tatil edildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle, tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.

Hindistan'da helikopter düştü: Üç ölü

Hindistan'da helikopter düştü: Üç ölü

İngiltere'yi etkisi altına alan kar fırtınası , sokakları beyaza bürüdü ve hayatı durma noktasına getirdi. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, uçuşlar iptal edildi ve okullar tatil oldu. Yetkililer, halkı soğuk hava koşulları na karşı uyararak tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

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