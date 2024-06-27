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Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu

Dortmund'da Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu

Kısa sürede taraftarların aklında beliren soru, iyi oynamayan Southgate yönetimindeki İngiltere'nin iç tarafta bir kargaşanın olup olmadığıydı fakat Foden'ın ayrılma sebebi başka çıktı.

EURO 2024 'te sürpriz ayrılık yaşandı. C grubunu lider olarak tamamlayan İngiltere'de yıldız oyuncu Phil Foden 'ın kamptan ayrıldı ğı bilgisi paylaşıldı.

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