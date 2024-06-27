EURO 2024'te sürpriz ayrılık yaşandı. C grubunu lider olarak tamamlayan İngiltere'de yıldız oyuncu Phil Foden'ın kamptan ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.
Kısa sürede taraftarların aklında beliren soru, iyi oynamayan Southgate yönetimindeki İngiltere'nin iç tarafta bir kargaşanın olup olmadığıydı fakat Foden'ın ayrılma sebebi başka çıktı.
24 yaşındaki oyuncunun, üçüncü çocuğunun doğumu nedeniyle kamptan ayrıldığı belirtildi. Phil Foden'ın kısa süre içerisinde milli takım kampına geri döneceği aktarıldı.
Editör: Engin Keskin