Keir Starmer, İngiltere'de İşçi Partisi'ni 650 üyeli Avam Kamarası'nda 411 milletvekili kazanarak 14 yıl sonra iktidara taşıdı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından 22 Mayıs’ta alınan kararla erken seçim yapıldı. Dar bölge seçim sistemi uygulandığı için partilerin ülke genelinde aldığı oy oranından ziyade seçim bölgelerinde aldıkları oy oranının öne çıktığı İngiltere’de bölgelerde en fazla oyu alan adaylar milletvekili seçiliyor.

İngiltere parlamentosu olan Avam Kamarası'nda bir partinin çoğunluğu elde etmesi için en az 326 milletvekili çıkarması gerekiyor.

İngiltere’de bazı bölgelerde oy sayımı sürerken ilk sonuçlara göre İşçi Partisi yüzde 33,8, Muhafazakâr Parti yüzde 23,7, Reform UK Partisi yüzde 14,3, Liberal Demokrat Parti yüzde 12,2, Yeşil Parti yüzde 6,8 oranın oy aldı.

Erken seçimler Muhafazakâr Parti’nin 14 yıllık iktidarının sonunu getirirken, İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu büyük bir farkla kazandı.

İşçi Partisi 411, Muhafazakâr Parti 119, Liberal Demokrat Parti 71, İskoçya Ulusal Partisi 9, Sinn Fein 7, Reform UK Partisi 4, Yeşil Parti 4 milletvekili çıkardı.

Muhafazakâr Parti'nin oyları beş yıl önceki genel seçime oranla yüzde 20 azaldı. Seçimi kaybeden uğrayan Muhazafakar Parti’nin lideri Başbakan Rishi Sunak, istifa ederek eşi Akshata Murty ile Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı.

Sandık çıkış anketlerine göre İngiltere’nin yeni başbakanı Keir Starmer, bağlı olduğu Londra'daki seçim bölgesindeki seçimin kesinleşmesi sonrası ilk açıklamasını yaptı. Starmer “Değişim burada başlıyor. Bu sizin demokrasiniz, sizin geleceğiniz. Siz seçimi yaptınız, sıra verdiğimiz sözleri yerine getirmekte” dedi.

Keir Starmer kimdir?

Londra doğumlu ve 61 yaşındaki Keir Starmer, kariyerine avukat olarak başladı.

1990 yılında Doughty Street Chambers'a üye oldu ve 2002 yılında Kraliçe'nin Danışmanı (QC) olarak atandı. 2008 yılında Savcılık Direktörü (DPP) ve Kraliyet Savcılık Servisi Başkanı oldu ve 2013 yılına kadar bu görevlerde bulundu.

Britanyalı siyasetçi Starmer, siyasete ise 50’li yaşlarında atıldı. 2015 genel seçimlerinde Avam Kamarası'na seçilen Starmer, Eylül 2015'te yeni parti lideri Jeremy Corbyn tarafından Göçten Sorumlu Gölge Bakan olarak atandı.

İşçi Partisi'nin 2019 genel seçimlerindeki ağır yenilgisinin ardından Jeremy Corbyn, İşçi Partisi liderliğinden ayrılacağını açıkladı. COVID-19 salgını döneminde 4 Nisan 2020'de başına geçtiği İşçi Partisi ilk konuşmasında “hükümetle yapıcı bir şekilde ilişki kurmayı” planladığını söyledi.

Kendini sosyalist olarak tanımlayan Starmer, sosyalizmi savunmasını ise “eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek için yanan bir arzu” diye tanımladı.

Starmer, Muhafazakâr Parti'nin kurumlar vergisinde yaptığı kesintilerin tersine çevrilmesini savundu. Sosyal eşitsizlik konusunda ülkenin sağlık, evsizlik ve çevre konusundaki performansını ölçmek için “ulusal refah göstergeleri” önerdi.

İsrail’in Filistin’e saldırısındaki çelişkili tutumu

Starmer, 2015 yılında Irak Savaşı’nın “uluslararası hukuka göre yasal olmadığına, çünkü buna açıkça yetki veren bir BM kararı olmadığına” inandığını belirtti.

Starmer, İsrail’in “uluslararası hukuka saygı duyması gerektiğini” söyledi ve İsrail hükûmetini gerilimi azaltmak için Filistinli liderlerle birlikte çalışmaya çağırdı.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’de düzenlediği saldırı sonrası ise Keir Starmer, İsrail’in Gazze’deki operasyonlarını savunmasıyla dikkat çekti.

Keir Starmer, ne vadetti?

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, ekonomik istikrar sağlamak ve her hafta 40 bin hastane randevusu daha sağlamak da dahil olmak üzere altı vaat açıkladı:

Ekonomik istikrarı sağlamak için katı harcama kurallarına bağlı kalmak

Kamuya ait bir temiz enerji şirketi olan Great British Energy’yi kurmak

Her hafta 40,000 randevu daha açarak NHS bekleme listelerini azaltmak

Küçük tekne geçişleri düzenleyen çeteleri durdurmak için bir sınır güvenliği komutanlığı kurmak.

Antisosyal davranışları azaltmak için daha fazla mahalle polisi görevlendirmek ve suçlular için yeni cezalar getirilmek

Özel okullar için vergi indirimlerinin sona erdirilmesi yoluyla ödenmek üzere 6,500 öğretmen işe almak.

Sir Keir’in beş misyonu arasında, İşçi Partisi’nin hükümetteki ilk döneminin sonuna kadar İngiltere’yi en hızlı büyüyen büyük ekonomi haline getirmek ve 2030 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak yer alıyor.

İşçi Partisi, İskoçya ve Galler için ayrı politika vaatlerinde bulundu.