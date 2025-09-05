Birleşik Krallık’ta siyasetin gündemine oturan gelişmede, Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, emlak vergisi ödemesinde usulsüzlük yaptığı iddiaları üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı. Rayner, geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin güneyinde satın aldığı bir ev için eksik vergi ödediğini itiraf etmişti.

45 yaşındaki Rayner’in istifası, Başbakan Keir Starmer yönetimindeki İşçi Partisi hükümeti için büyük bir sarsıntı yarattı. Rayner, Starmer kabinesinden ayrılan sekizinci ve en üst düzey isim olarak dikkat çekiyor.

Starmer Tam Destek Vermişti

Başbakan Starmer, Rayner hakkında çıkan iddiaların ardından kendisine tam destek vererek, doğru vergi oranını bilerek ödemekten kaçınmadığını savunmuştu. Ancak Rayner’in görevinden ayrılması, hükümetin kritik bir dönemde ciddi bir itibar kaybı yaşamasına yol açtı.

İşçi Partisi’nde Zor Dönem

İşçi Partisi’nin anketlerde popülist Reform UK Partisi’nin gerisine düşmesi, Starmer üzerindeki baskıyı artırıyor. Rayner’in istifasıyla birlikte parti içindeki dengeler daha da kırılgan hale gelirken, Starmer’ın hem otoritesini hem de partisinin kamuoyu nezdindeki imajını onarmak için zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Partide Birleştirici Figür Olarak Görülüyordu

Angela Rayner, İşçi Partisi içinde sol ve merkez kanatlar arasında köprü görevi gören ve parti tabanında geniş bir destek kazanan bir siyasetçi olarak biliniyordu. Uzmanlar, Rayner’in ayrılışının parti içinde ciddi bir boşluk yaratabileceğini ve yaklaşan seçimler öncesinde Starmer’ın liderlik sınavını zorlaştıracağını değerlendiriyor.