Önümüzdeki günlerde İngiltere milli takım teknik direktör Gareth Southgate tarafından açıklanacak EURO 2024 kadrosunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

BBC Sport'un haberine göre 2023-2024 sezonunun başında Leicester'dan Tottenham'a transfer olan 27 yaşındaki James Maddison, turnuva kadrosundan çıkarılan yedi oyuncudan biri olacak.

İngiliz orta saha, her ne kadar oynadığı maçlarda başarılı performanslar gösterse de sakatlık sorunlarından dolayı sezon boyunca çok fazla maça çıkamadı.