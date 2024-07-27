İngiltere'deki Tıbbi Bilimler Tıbbi Araştırma Konseyi Laboratuvarı'nda yapılan bir çalışma, yaşlanma sürecini tersine çevirebilecek yeni bir ilacın farelerde umut verici sonuçlar verdiğini ortaya koydu. Bu gelişme, yaşlanma karşıtı tedavilerde önemli bir adım olarak görülüyor.

Çığır açan gelişmeler

İngiltere'deki Tıbbi Bilimler Tıbbi Araştırma Konseyi Laboratuvarı'ndan Profesör Stuart Cook'un liderlik ettiği ekip, yaşlanma sürecinde rol oynayan bir proteini hedef alan yeni bir tedavi geliştirdi. Bu tedavi, fareler üzerinde yapılan deneylerde önemli sonuçlar verdi.

Tedavi edilen farelerin yaşam süreleri yüzde 25 oranında uzadı. Ayrıca, bu farelerde kanser riski azaldı, tüyleri beyazlamadı, görme yetenekleri iyileşti ve kas fonksiyonları güçlendi. 55 yaşındaki bir insana eşdeğer olan 75 haftalık fareler, ortalama 155 hafta yaşarken, tedavi edilmeyen hayvanlarda bu süre 120 hafta olarak kaydedildi.

İnsanlar üzerindeki potansiyel etkiler

Profesör Cook, bulguların heyecan verici olduğunu belirterek, tedavinin farelerde yaşlanmanın belirtilerini azalttığını ve sağlığı olumlu yönde etkilediğini söyledi. Araştırmacılar, insanların da benzer etkiler görebileceği umuduyla çalışmalarına devam ediyor. Tedavi, kronik hastalıklara ve yaşa bağlı kas kaybı gibi sorunlara karşı koruma sağlıyor ve telomer kısalmasını azaltıyor. Telomerlerin kısalması, yaşlanma sürecinde hücrelerin işlevlerinde azalmaya ve hastalıklara yol açabilir.

Yaşlanma karşıtı ilaçların geniş çapta kullanılabilmesi için daha fazla klinik deney ve finansman gerektiğini vurgulayan Profesör Cook, bu alanda ilerlemek için zorluklar olduğunu da ekledi. Tedavinin insanlar üzerinde benzer etkiler yaratabilmesi için daha fazla araştırma yapılması ve klinik deneylerin başarılı olması gerekmekte.