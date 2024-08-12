İngiltere'nin güneyindeki Eastbourne bölgesinde bulunan Happy Paws Puppy Rescue adlı yardım kuruluşu, Türkiye'deki sokak köpekleri için büyük bir kurtarma projesi başlattı. Kuruluş, Türkiye'deki barınaklardan sokak köpeklerini İngiltere'ye getirerek onları sahiplendirmeyi hedefliyor.

BBC muhabirleri Joshua Askew ve Leanne Rinne'in haberine göre, 2 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni sokak hayvanları düzenlemesi, bu köpekler üzerindeki olası etkiler nedeniyle Happy Paws, Türkiye'deki barınaklardan köpekleri kurtarma çabalarını hızlandırmış durumda.

Happy Paws, internet sitesinde kendisini köpekleri kurtarma ve aile ortamında başarılı bir şekilde sahiplendirme üzerine odaklanmış bir kuruluş olarak tanımlıyor. Kurtardığı köpeklerin çoğunluğunu Golden Retriever cinsinden oluşturan kuruluş, aralarına çeşitli diğer cinslerden köpekler de dahil ediyor. Kuruluş, yıllar içinde yüzlerce köpeği kurtarıp sahiplendirmenin yanı sıra, mevcut durumda barınaklardan gelen talepler nedeniyle köpekleri güvende tutma konusunda zorluklar yaşadıklarını belirtiyor.

Happy Paws'un internet sayfasında yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki barınaklarda yüzlerce Golden Retriever var. Mümkün olduğunca çok sayıda Retriever kurtarıyoruz. Ancak bu durum ölçüsüz bir hal aldı ve barınak taleplerini karşılamakta zorlanıyoruz. Şu anda durumu değerlendiriyoruz ve kaç köpek alabileceğimize bakıyoruz" ifadeleri yer aldı.