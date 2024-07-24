28 yaşındaki başarılı sanatçı, elde ettiği gelirle Adele, Harry Styles ve Ed Sheeran gibi isimleri geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı.

Rekor kıran gelir

Mart 2023'te sona eren mali yıl kayıtlarına göre, Dua Lipa'nın Radicial 22 Live LLP şirketinin cirosu 51,6 milyon sterline ulaştı. Masraflar düşüldüğünde sanatçının günlük ortalama kazancının 59 bin sterlin olduğu belirtildi. Bu rakamlarla, Lipa'nın yıllık kazancı dudak uçuklatan bir seviyeye ulaştı.

Sunday Times'ın zenginler listesinde 90 milyon sterlinlik servetiyle 29. sıraya yerleşen Dua Lipa, çeşitli festival konserleri, film rolü ve ürün satışlarıyla bu başarıyı elde etti. Geçen yılın sonlarında menajerlik şirketinden ayrılan şarkıcı, kariyerinin kontrolünü eline almak için babası Dukagjin "Dugi" Lipa ile çalışmaya başladı. Bu karar, Lipa'nın "milyarder olma" yolunda hızla ilerlediği şeklinde yorumlandı.

Babasıyla ortaklık

Konuyla ilgili açıklama yapan bir kaynak, "Dua kariyerinin kontrolünü geri almak istiyor ve babası Dugi de bu konuda oldukça aktif. Sektördeki bazı kişiler bu durumu Taylor Swift ve Scooter Braun arasındaki ilişkiye benzetse de, Dugi'nin kızının çıkarlarını ön planda tutacağı kesin" dedi. Dua Lipa'nın şarkılarının mülkiyetini elinde tutma stratejisi, Taylor Swift'in yolunu takip etmesine benzetildi ve kaynak, "Taylor Swift, büyük bir kadın pop yıldızı olarak kendi şartlarına göre para kazanıyor. Dua da benzer bir yol izliyor ve bu gidişle 40 yaşına geldiğinde milyarder olabilir." şeklinde konuştu.