İngiltere, sağlık sisteminde yaşanan büyük bir skandalla sarsıldı. 1970-1991 yılları arasında yaklaşık 30 bin kişinin, HIV ve hepatit bulaşmış kanla tedavi edildiği ortaya çıktı. Kamuoyu, skandalın sorumlularının hesap vermesini ve mağdurların tazmin edilmesini talep ediyor.

Sağlık sistemindeki büyük hata

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), 1970'lerden 1990'lara kadar olan dönemde, kan ürünleri tedarikinde büyük bir hata yaptı. Hemofili gibi hastalıkları olan kişilere, yeterli test yapılmadan ithal edilen kan ürünleri verildi. Bu kan ürünlerinin birçoğu, ABD'deki hapishane mahkumları gibi yüksek riskli gruplardan toplanmıştı.

Binlerce kişi hayatını kaybetti

Enfekte kanla tedavi edilen kişilerden binlercesi HIV veya hepatit nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Skandal, İngiltere'de büyük bir öfke ve üzüntü yarattı.

Sorumlular kim?

Skandalın sorumluluğu konusunda farklı görüşler var. Bazıları, hükümeti ve sağlık yetkililerini suçluyor. Bazıları ise ilaç şirketlerini ve kan bağışçılarını işaret ediyor. Kamuoyu, skandalın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyor.

Mağdurların durumu nedir?

Enfekte kanla tedavi edilen kişiler ve aileleri, uzun yıllar boyunca büyük acılar çekti. Birçoğu, hastalık nedeniyle işini ve sosyal hayatını kaybetti. Bazıları ise ayrımcılığa maruz kaldı. Mağdurlar, şimdi devlet tarafından tazmin edilmeyi bekliyor.

Kamu soruşturması açıldı

İngiltere hükümeti, skandalın nedenlerini ve sonuçlarını araştırmak için bir kamu soruşturması başlattı. Soruşturma, 2023 yılında tamamlandı ve raporu yayınlandı. Raporda, skandalın önlenebilir olduğu ve yetkililerin ihmalkar davrandığı sonucuna varıldı. Hükümet, mağdurlara tazminat ödemeyi kabul etti.