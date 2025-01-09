Brezilya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Sao Paulo'da, özel bir jetin inişe geçerken alev alması sonucu meydana gelen kazada pilot hayatını kaybetti. Kazada, uçakta bulunan ikisi çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

5 kişilik uçakta feci kaza: Pilot hayatını kaybetti

Brezilya'nın Goias eyaletinin Mineiros Havaalanı'ndan kalktıktan sonra Sao Paulo'daki Ubatuba Havaalanı'na inişe geçen özel jet, bir anda alev alarak kontrolden çıktı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın detayları ve kurtulanların durumu

Kazanın ardından, 4 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yalnızca pilot, hayatını kaybetti. Yetkililer, kazanın kesin nedenini araştırırken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.