Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK'lı teröristlerin inlerini yerle bir ettiğini açıkladı. Operasyonun ardından, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

"İnlerine girmeye devam!"

Bakanlık, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Açıklamada, "İnlerine girmeye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi" ifadeleri yer aldı.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda ele geçirilen mühimmatlar:

10 adet AK-47 piyade tüfeği

2 adet M-16 piyade tüfeği

1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek

7 adet AT-4 tanksavar silahı

1 adet RPG-7 roketatar

60 adet misket tipi el bombası

30 bağ bombaatar mühimmatı

286 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı

5.000 adet 7.62 mm mühimmat

10.000 adet 5.56 mm mühimmat

15 jelikan 12.7 mm Doçka mühimmatı

6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı