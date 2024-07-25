Afyonkarahisar’ın Kanlıca mahallesinde, inşaatta çalışan 29 yaşındaki M.B., çalıştığı iskelenin ikinci katından düşerek ağır yaralandı. Olay, büyük panik yarattı.

İşçi hastaneye kaldırıldı

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İnşaatta çalışan M.B., çalışma sırasında iskelenin ikinci katında dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Diğer işçilerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle sağlık ekipleri olay yerine hızla intikal etti.

Ambulansla hastaneye sevk edildi

Ambulansla Afyonkarahisar’daki hastaneye kaldırılan M.B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi. Yaralı işçinin tedavisi sürerken, olay yerinde büyük bir panik yaşandı.

İnceleme başlatıldı

Olayın ardından polis tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.