Ankara'nın Polatlı ilçesinde, Şentepe Mahallesi Atasoy Caddesi'nde meydana gelen faciada 2 işçi hayatını kaybetti. Yeni yapılan bir binaya kanalizasyon bağlantısı yaparken gerçekleşen göçük, bölgedeki büyük bir paniğe yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında, göçük altında kalan iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin kimlikleri açıklandı

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden işçilerin Sinan Yaman (31) ve İzzet Keskin (26) olduğu belirtildi. Göçüğün meydana geldiği kanalizasyon bağlantısı inşaatı, çalışma sırasında büyük bir yıkıma yol açtı.

Soruşturma başlatıldı

Olayda inşaat sorumlusu bir kişi gözaltına alınırken, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Olayın nedenleri ve sorumluları hakkında detaylı inceleme yapılacağı açıklandı.

İnşaat güvenliği konusunda endişeler artıyor

Bu üzücü olay, inşaat güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Olayın ardından yaşanan gelişmeler, hem sektördeki denetim eksikliklerini hem de iş güvenliği kurallarının yeterince uygulanıp uygulanmadığını sorgulamaya neden oldu.