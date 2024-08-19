Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Merkez İndere Bölgesi'nde yapımı devam eden konutlarda çalışan 43 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Uyar, çalıştığı esnada elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Ramazan Uyar, inşaat alanında bulunan sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından araçla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne doğru yola çıkarıldı. Bu sırada hastaya erken müdahale edilmesi ve hastaneye daha hızlı getirilmesi için de bölgeye UMKE sevk edildi. Ramazan Uyar’ı yolda teslim alan UMKE ekipleri, yaptıkları müdahaleler sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan Uyar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.