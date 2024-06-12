Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi Nisan 2024'te bir önceki aya göre %2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre ise dikkat çekici bir şekilde %71,80 artış kaydetti.

Detaylara bakıldığında, bir önceki aya göre malzeme endeksinin %2,71, işçilik endeksinin ise %0,99 oranında arttığı görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %57,21, işçilik endeksi ise dikkat çekici bir şekilde %109,73 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi de benzer bir eğilim gösterdi. Bir önceki aya göre %2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %70,50 arttı. Malzeme endeksi %2,77, işçilik endeksi %0,99 arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi %55,12, işçilik endeksi ise %109,13 oranında yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre %2,05, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %76,18 arttı. Malzeme endeksi %2,52, işçilik endeksi ise %1,01 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre malzeme endeksi %63,94, işçilik endeksi ise %111,96 arttı.

Bu veriler, inşaat sektöründeki maliyet artışlarının devam ettiğini gösteriyor. Özellikle işçilik maliyetlerindeki yüksek artış dikkat çekerken, sektör temsilcileri ve ekonomi uzmanları bu durumun sektördeki faaliyetleri etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.