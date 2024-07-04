İnşaat sektöründe kaliteli ve dayanıklı yapılar için zemin çalışmalarının önemi giderek artıyor. Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü ve İnşaat Mühendisi Batuhan Tozburun, firmanın son dönemde İzmir ve çevresinde üstlendiği projelerde zemin mühendisliği ve iyileştirmelerinin değerini vurguladı.

Tanyer Yapı Zemin Grubu, İzmir'in önde gelen yapı firmalarıyla işbirliği yaparak zemin ve alt yapı projelerinde güvenilir çözümler sunuyor. Batuhan Tozburun, firma olarak teknik altyapı ve deneyimli ekipmanlarla donatılmış olduklarını belirtiyor.

Firma, Bostanlı, Alsancak, Bayraklı ve Manisa'da toplam 8 şantiyede çalışmalar yürütüyor. Zemin iyileştirme ve alt yapı çalışmalarında geniş bir makine parkına ve 150 kişilik deneyimli bir ekibe sahip olan Tanyer Yapı, sektördeki etkin rolünü sürdürüyor. Tozburun, zemin iyileştirme çalışmalarının, binaların uzun ömürlü olmasını ve depreme karşı dayanıklı olmalarını sağladığını vurguluyor. Zemin iyileştirmelerinin, bir binanın toplam maliyetinin %20-30'unu oluşturabileceğini ancak uzun vadede büyük tasarruflar sağlayabileceğini ifade ediyor.

İzmir'deki deprem riski ve kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çeken Tozburun, sürdürülebilir şehir plancılığı için zemin iyileştirmelerinin ve geoteknik imalatların önemini vurguluyor. Yapıların sadece bina bazlı değil, ada bazlı bir dönüşümle planlanması gerektiğini belirtiyor. Tanyer Yapı Zemin Grubu, Türkiye geneline hizmetlerini yaymayı ve uluslararası alanda da yer edinmeyi hedefliyor. Firma, sektördeki liderliğini güçlendirerek yenilikçi çözümler sunma yolunda ilerliyor.