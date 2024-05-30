Durmuş, inşaat firmaları ve yatırımcıların sektörün yeniden canlanması için yetkililerden makro ölçekli ve kalıcı finansal çözümler beklediğini ifade etti. "İnşaat sektörü ekonominin büyük bir kısmını oluşturuyor ve kendisine bağlı 200 farklı iş kolunu da besliyor. Ekonominin canlanması ve yurt dışından yeni yatırımcıların gelmesi için ekonomiye olan güven endeksinin yükseltilmesi gerekir. Şu anda izlenen sıkı para politikaları ve tasarruf tedbirlerini olumlu buluyorum. Yapı sektörü ancak 2025 yılının ikinci yarısından itibaren hareketlenecektir. Bu süreçte birçok inşaat firması projelerini beklemeye aldı veya işi bıraktı. Artık daha nitelikli, yeşil enerjili, çevre ve insan odaklı projeler ön planda olacak. İnsanlar yeni yatırımları yurt dışı dahil değerlendirmeye başladı" diye konuştu.

Global Hedefler ve Almanya'daki Yatırımlar

Coordinat Yapı'nın kurucu ortaklarından Onur Durmuş, şirket olarak yatırımlarını global hale getirmek için harekete geçtiklerini belirtti. "Almanya'nın Duisburg kentinde yapımını sürdürdüğümüz özel konut projesiyle yurt dışında yatırım yapmak isteyenler için fırsat sunuyoruz. Amacımız, yurt dışında yatırım için güven noktası olmak. Almanya'da kurduğumuz Coordinat Construction GMBH firmasıyla, başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde yatırımlar planlıyoruz. Yurt dışında konut sahibi olmak, euro ile kira getirisi anlamında da cazip fırsatlar sunuyor" dedi.

Yeni Arsalar Üretilmeli

Coordinat Yapı'nın diğer kurucu ortağı Caner Tan ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Ürün ve arsa maliyetlerinin yanı sıra yeni arsa oluşturulamaması, hem arz hem de talep anlamında bir eksikliğe neden oluyor. Yeni konut arzının olmayışı ve vatandaşların konut alımında yeterli finansmana ulaşamamaları gibi nedenlerle yapı sektöründe bir duraklama dönemi yaşanıyor. Bununla birlikte kira fiyatları artmaya devam ediyor ve bu durumun kısa vadede değişeceğini düşünmüyorum. Konut ihtiyacı sürekli olarak artıyor. Hükümetin konut arzı konusunda katkı sunması gerekiyor. Kente yakın, orman ya da tarım arazisi vasfı bulunmayan yeni arsalar açılmalı. Özel sektöre arsa teşvikleri sağlanarak yeni imar alanları düşük kat karşılığında verilebilir. Arsa, toplam inşaat maliyetinin yüzde 50'sini oluşturuyor. Eskiden inşaatlar temel aşamasındayken satılabiliyordu. Şimdi müteahhitler önden ödeme alamadıkları için ceplerindeki para kadar inşaat yapabiliyor. Hem depreme karşı önlem almak hem de yeni arsa üretebilmek için kentsel dönüşümün önü açılmalı."