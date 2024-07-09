Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaatın altıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Demirtaş Ceyhun Bulvarı'ndaki 10 katlı bir inşaatın altıncı katında çalışan Mehmet Ali Soylu (44) dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Soylu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Soylu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yılın ilk beş ayında 738 işçi hayatını kaybetti

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Meclisinin (İSİG) iş cinayetleti raporuna göre mayıs ayında 139, yılın ilk beş ayında en az 738 işçi hayatını kaybetti.

Mayısta 39 işçinin hayatını kaybettiği inşaat sektörü iş cinayetlerinde yüzde 28 ile birinci sırada yer alıyor.

Diğer sektörlerdeki işçi ölümleri ise şöyle:

Tarım, Orman işkolunda 25 işçi

Taşımacılık işkolunda 22 işçi

Metal işkolunda sekiz işçi

Konaklama, Eğlence işkolunda yedi işçi

Madencilik işkolunda altı işçi

Belediye, Genel İşler işkolunda altı işçi

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda beş işçi

Enerji işkolunda dört işçi

Petro-Kimya Lastik işkolunda iki işçi

Tekstil, Deri işkolunda iki işçi

Ağaç, Kağıt işkolunda iki işçi

Çimento, Toprak, Cam işkolunda iki işçi

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda iki işçi

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda bir işçi

Savunma, Güvenlik işkolunda bir işçi

Hayatını kaybeden beş işçinin ise çalıştığı işkolu tespit edilemedi.