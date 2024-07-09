Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaatın altıncı katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Demirtaş Ceyhun Bulvarı'ndaki 10 katlı bir inşaatın altıncı katında çalışan Mehmet Ali Soylu (44) dengesini kaybederek düştü.
Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Soylu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Soylu'nun cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yılın ilk beş ayında 738 işçi hayatını kaybetti
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Meclisinin (İSİG) iş cinayetleti raporuna göre mayıs ayında 139, yılın ilk beş ayında en az 738 işçi hayatını kaybetti.
Mayısta 39 işçinin hayatını kaybettiği inşaat sektörü iş cinayetlerinde yüzde 28 ile birinci sırada yer alıyor.
Diğer sektörlerdeki işçi ölümleri ise şöyle:
- Tarım, Orman işkolunda 25 işçi
- Taşımacılık işkolunda 22 işçi
- Metal işkolunda sekiz işçi
- Konaklama, Eğlence işkolunda yedi işçi
- Madencilik işkolunda altı işçi
- Belediye, Genel İşler işkolunda altı işçi
- Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda beş işçi
- Enerji işkolunda dört işçi
- Petro-Kimya Lastik işkolunda iki işçi
- Tekstil, Deri işkolunda iki işçi
- Ağaç, Kağıt işkolunda iki işçi
- Çimento, Toprak, Cam işkolunda iki işçi
- Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda iki işçi
- Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda bir işçi
- Savunma, Güvenlik işkolunda bir işçi
Hayatını kaybeden beş işçinin ise çalıştığı işkolu tespit edilemedi.