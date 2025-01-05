İnşaatın 4. Katından Düşen Işçi Hayatını Kaybetti

Elazığ’da bir inşaat şantiyesinde meydana gelen iş kazasında, yabancı uyruklu bir işçi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Dengesini kaybetti

Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede çalışan 51 yaşındaki yabancı uyruklu işçi L.M., dengesini kaybederek 4. kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredeki diğer çalışanların durumu fark etmesiyle birlikte olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, L.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sonrası bölgede iş güvenliği önlemlerinin yeterliliği yeniden gündeme geldi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.