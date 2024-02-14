İnsanlık tarihi boyunca, bazı toplumlar yükselirken bazıları aniden düşmüştür, neden? Nedir bir toplumu tarihin zirvesine çıkıp sonra aniden düşüren? Cippola “İnsan aptallığının tarihi” diye bir kitap yazıyor. İnsanları dörde ayırıyor. “Dört çeşit insan vardır. Saflar, zekiler, haydutlar, aptallar. En tehlikeli olanlar aptallardır” diyor. Haydutlar bile aptallar kadar tehlikeli değildir. Bunu da şöyle açıklıyor: “Aptal kimdir, aptallar niye tehlikelidir? Hiçbir çıkarı olmadığı hatta kendisi de zarar gördüğü halde yaptıklarıyla başkasına ve topluma zarar veren kişi. Aptal insan var olan en tehlikeli insan türüdür. Haydutlar bile aptallar kadar tehlikeli değildir. Nedenini şöyle açıklıyor. “Tercihlerini anlayamadığınız, yaptıklarını açıklayamadığınız için aptallara karşı savunma hazırlayamazsınız. Aptallığın gücünün kaynağı budur. Hiçbir sebep yokken sizi rahatsız edebilir, hiçbir menfaatimiz yokken, hiçbir planımız, en alakasız zamanlarda ve en uygunsuz yerlerde. Hazırlıksız yakalanırsınız. Saldırı ihtimalini hesaba katsanız bile saldırının da bir rasyonel yapısı olamayacağı için rasyonel savunma yapamazsınız”. Alman şair Friedrich Schiller’in de dediği gibi “aptallığa karşı, tanrılar bile boşuna savaşır”.

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Bir aptalı nasıl tanırsınız? Yaptıklarından. Saflar; kendisi zarar eder toplum kazanır, zekiler hem kendisini hem toplumu kazandırır, haydutlar; toplum kaybeder kendisi kazanır, aptallar hem kendisini hem toplumu kaybettirir. Carlo M. Cippola (1922-2000) İtalyan akademisyen ve ekonomi tarihçisi. Orta çağ ekonomi tarihi üzerinde uzmanlığı ile bilinir… Kaliforniya Üniversitesi’nde profesör unvanı ile ders verdi. Cippola’nın “Dünya nüfusun iktisat tarihi”, “Zaman makinası”, “Saat ve toplum”, “Silahlar ve Avrupa sömürgeciliği” gibi kitapları var. Yazara göre tarih büyük çapta aptalların yönlendirdiği komik olaylar ile gelişiyor. Dünyada insan var olalı beri aptallık ta var. Hatta kitabın neşeli öyküler yazarına göre yasaları bile var. Kitabın sonunda yer alan makalesinde aptallığın temel yasaları bölümü, yazarın “Allegromo non troppo” isimli kitabında a da yer alıyor. Aynı zamanda YouTube’dan Emin Çapa’nın hazırladığı dünyanın 1001 hali programında da aynı başlıkla ilgi ve zevkle izleyebilirsiniz, benim gibi…