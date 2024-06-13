İsveç’te bilim insanları, insana ait beyin dokusundan ilk “yaşayan bilgisayarı” üretti.

Bilgisayar, laboratuvar ortamında yetiştirilen 16 beyin hücresi kümesinin aralarında bilgi iletişimi kurmasıyla çalışıyor.

Bilgisayar geleneksel bir bilgisayar çipine benziyor. Nöronlar aracılığıyla sinyal gönderip alan devreler şeklinde hareket ediyor.

Yaklaşık 0,5 mm çapında ve 10 bin canlı nörondan oluşan mini beyinler, dopamin dozlarıyla eğitiliyor.

Ancak bu buluşu özel kılan şey, daha az enerji kullanması. Çünkü nöronlar, mevcut dijital işlemcilere göre milyonlarca kat daha az enerji kullanıyor.

İsveçli bilim insanları buluşla enerji krizinin çözümüne katkı sunmayı amaçlıyor.

‘Yaşayan bilgisayar’ teknoloji alanında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.