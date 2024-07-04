Bilgisayar bilimcileri, robotların dünyayı algılamasını geliştirecek, insan gözünden esinlenmiş bir kamera tasarladı. Bu yenilikçi sistem, robotik ve teknolojik cihazlarda çığır açabilir.

AMI-EV: Robotik görüşte devrim

Maryland Üniversitesi’nden bilim insanları, insan gözünün doğal işleyişini taklit eden yeni bir kamera sistemi geliştirdi. Artificial Microsaccade-Enhanced Event Camera (AMI-EV) adı verilen bu sistem, daha net ve stabil görüntüler elde etmeyi amaçlıyor. Bu teknoloji, özellikle robotlar ve otonom araçlar için kritik öneme sahip.

Detaylı çalışıldı

Mayıs 2024’te Science Robotics dergisinde yayımlanan araştırma, insan gözündeki mikro sakkad hareketlerinden ilham alıyor. Bu hızlı ve küçük göz hareketleri, görüşün stabil kalmasını sağlıyor. Ekip, bu hareketleri taklit eden döner bir prizma sistemi geliştirerek, kameranın net ve bulanıklıktan arınmış görüntüler yakalamasını sağladı. Ayrıca, prizmanın hareketini dengelemek için özel bir yazılım da oluşturuldu.

Araştırmacıların görüşleri nasıl?

Çalışmanın lider yazarı, Maryland Üniversitesi bilgisayar bilimleri doktora öğrencisi Botao He, “Mevcut olay kameraları, hareketli nesneleri takip etmekte başarılı olsa da, çok fazla hareket olduğunda net görüntüler yakalamakta zorlanıyor. Bu, robotlar ve otonom araçlar gibi teknolojiler için büyük bir sorun teşkil ediyor” dedi. Araştırmanın kıdemli yazarı Cornelia Fermüller ise bu yeni kameranın robotik ve savunma sanayi dışındaki potansiyel uygulamalarına dikkat çekti: “Akıllı giyilebilir cihazlar, sanal gerçeklik uygulamaları ve daha fazlasında bu teknolojinin büyük bir etkisi olabilir.”

"Robotlar için daha iyi algı ve tepkiler"

AMI-EV, insan nabzı tespiti ve hızlı hareket eden nesnelerin tanımlanması gibi çeşitli testlerde başarı gösterdi. Saniyede on binlerce kare yakalayabilen bu sistem, ticari kameralardan çok daha üstün bir performans sergiliyor. Maryland Üniversitesi bilgisayar bilimi profesörü Yiannis Aloimonos, bu buluşun robotik görüş alanında büyük bir adım olduğunu belirtti: “Daha iyi kameralar, robotlar için daha iyi algı ve tepkiler anlamına gelir.”