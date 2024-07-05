Araştırmacılar, yapay beyin sayesinde robotun biyolojik bir beyne benzer zeka işlevlerini sergileyebildiğini ve uzuvlarını etkili bir şekilde kullanarak engellerden kaçınabildiğini, nesneleri kavrayabildiğini belirtiyor.

Dış dünyayla iletişim sağlıyor

Tianjin Üniversitesi ile Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir ekip tarafından geliştirilen bu teknoloji, laboratuvarda üretilen beyin-bilgisayar ara yüzüyle dış dünyayla iletişim kurabilen bir yapay beyin üzerinde çalışmaktadır. Haihe Beyin-Bilgisayar Etkileşimi ve İnsan-Bilgisayar Entegrasyonu Laboratuvarı'ndan Ming Dong, bu teknolojinin bir çip üzerinde kodlama, kod çözme ve dış dünyayla etkileşim sağlama yeteneğine sahip olduğunu açıkladı.

Hibrit zeka alanında devrim

Araştırmacılar, geliştirilen beyin organoidlerinin insan beynine benzer şekilde sıvı, besin hatları, sıcaklık kontrolü gibi ihtiyaçlara sahip olduğunu ve bu teknolojinin hibrit zeka alanında devrim yaratabileceğini iddia ediyor. Bu atılım, Japonya'daki bilim insanlarının insansı robot teknolojisinde deri dokusu entegrasyonu üzerine yaptıkları çalışmalarla yakın tarihlerde duyurulmuştu.

Tokyo Üniversitesi'nden geleneksel deri-bağ yapılarına uygun olarak tasarlanan canlı insan derisinin entegrasyonu, robotun insan benzeri duygular sergileme yeteneğini ve kendini iyileştirme kabiliyetini artırma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Bu ilerlemeler, yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki sınır tanımayan potansiyeli gözler önüne seriyor.