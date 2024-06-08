İSTANBUL (AA) - Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim İş Birimi AR-GE Ekibi Başkanı Won-Joon Choi kullanıcılara günlük yaşamda ihtiyaç duydukları çeşitli işlevleri sunma konusunda sektör lideri ve iş ortaklarıyla açık iş birlikleri yaptıklarını belirterek, "Mobil yapay zeka çağı hızla ilerlerken Samsung, sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılamak için mobil yapay zekadaki yeniliklerine hız veriyor." açıklamasında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim İş Birimi AR-GE Ekibi Başkanı Won-Joon Choi, Samsung'un Galaxy S24 Serisi akıllı telefonlarla başlattığı mobilde yapay zeka çağının bugünü ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Choi, Teknolojideki en heyecan verici ve muhtemelen en tarihi anlardan birinin başlamak üzere olduğunu, mobilde yapay zeka çağına girdiğimizi ve Samsung açısından bu çağın ilk yapay zekalı telefonları Galaxy S24 Serisi'nde Galaxy AI özelliklerinin tanıtılmasıyla başladığını belirtti.

Üretken yapay zeka teknolojisinin gerçek hayattaki faydalarını Galaxy S24 Serisi'ne getirmek için yapay zeka entegrasyonu konusunda hibrit bir yaklaşım benimsediklerini aktaran Choi, "Yapay zeka pek çok olanak sunuyor ve dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar günlük ihtiyaçları için genellikle telefonlarını kullandığından, mobil cihazların yapay zekanın potansiyelini ortaya çıkarma konusunda ilk durak olduğuna inanıyoruz. ifadelerini kullandı.

Choi, Kullanıcılara, günlük yaşamda ihtiyaç duydukları çeşitli işlevleri sunma konusunda sektör lideri ve iş ortaklarıyla açık iş birlikleri yaptıklarına ve cihaz üzerinde yapay zekanın anında yanıt verme özelliği ve ekstra gizlilik güvencesi ile bulut tabanlı yapay zekanın çok yönlülüğü arasında bir denge sağladıklarına dikkati çekti.

- "AR-GE ekiplerimiz ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu"

"Live Translate" özelliğini cihaz üzerinde yapay zeka tabanlı hale getirdiklerini belirten AR-GE Ekibi Başkanı Won-Joon Choi "Çünkü sesli aramalar bir akıllı telefonun en temel özelliği olmakla birlikte aynı zamanda samimi ve özel bir iletişim aracı. Samsung olarak, kullanıcıların dil engeli olmadan iletişim kurmalarını sağlarken aynı zamanda her iletişimin güvenli ve gizli kalmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz.



Bu özelliği gerçeğe dönüştürmek için AR-GE ekibimiz, ekiplerimizin en iyi fikirlerini ortaya çıkaran iş birliğine dayalı bir sürecin parçası olarak gece gündüz çalıştı. Yapay zeka dil modellerinin doğru boyutunun belirlenmesinden, gerçek hayat senaryolarında eğitim ve testlere uzanan yelpazede Mobil Deneyim tarafındaki AR-GE ekiplerimiz ellerinden gelenin en iyisini ortaya koydu. Bu sayede ekiplerimiz, bu özelliği tamamen cihaz üzerinde çalıştırarak sınırların ötesine geçmeyi başardı." açıklamalarında bulundu.

Samsung'un dünyanın dört bir yanındaki AR-GE ağlarının da bu geliştirmede çok önemli bir rol oynadığına vurgu yapan Choi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Polonya, Çin, Hindistan ve Vietnam gibi dünyanın dört bir yanındaki Samsung Araştırma Merkezleri, Galaxy AI tarafından desteklenen dilleri geliştirme ve iyileştirme konusunda canla başla çalıştı. Tüm diller çok kültürel, çağdaş ve yerel niteliklere sahip olduğundan insanların dil engellerini aşmalarına ve daha doğal iletişim kurmalarına yardımcı olmak için yerel AR-GE ofislerimizin rolü, tüm bölgelerde ve genişleyen bir coğrafyada yaşayan kullanıcılar için yeni olanaklar açmada daha da önemli hale geldi.



Tüm bu çabalar Samsung'un tamamen yeni bir teknoloji sunmasını sağladı ve bunu paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Yakında Samsung, Galaxy AI'ın gücünü Samsung'un kendi yerel arama uygulamasının ötesine taşıyarak Live Translate'i sesli aramaları desteklemek üzere diğer üçüncü taraf mesaj uygulamalarında da kullanılabilir hale getirecek. Böylece en sevdiğiniz uygulamalarda birden fazla dilde iletişim kurarak arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla iletişim halinde kalabileceksiniz. Ve bu özellik cihaz içi yapay zeka dil çeviri modelimize entegre edildiğinden, kullanıcılar Live Translate'i kullanırken kişisel verilerin telefonlarının dışında paylaşılması gibi gizlilik sorunları hakkında endişelenmeden engelsiz iletişimi deneyimleyebilecek."

En yeni çiplerin, özellikle de NPU'ların akıllı hesaplama gücünün diğer teknolojilerle birlikte son derece hızlı bir şekilde ilerlediğine işaret eden Choi, "Bu durumun, mobil cihazlara mobil yapay zeka özelliklerinin daha yoğun bir biçimde dahil edilmesiyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Bu sayede daha fazla insan yapay zekayı kullanmaya başlayacak ve yapay zeka da kullanıcıları güvende hissettirerek, günlük yaşamlarını kolaylaştıracak." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Galaxy AI ile bir araya geldiğinde bu iki tamamlayıcı teknoloji birlikte yeni olasılıkların önünü açacak"

Galaxy S24 Serisi'nde Galaxy AI'ın kullanıma sunulmasının yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayan Ar-Ge Ekibi Başkanı Won-Joon Choi sözlerini şöyle tamamladı:

"Tamamen yeni ve benzersiz bir yapay zeka deneyimi sunmak için, Galaxy AI deneyimini yeni çıkacak katlanabilir cihazlarımızda da optimize edeceğiz. Katlanabilir cihazlarımız Samsung Galaxy’nin en çok yönlü ve esnek form faktörüne sahip. Galaxy AI ile bir araya geldiğinde bu iki tamamlayıcı teknoloji birlikte yeni olasılıkların önünü açacak. Samsung ayrıca Galaxy AI deneyimlerini Galaxy ekosisteminin daha geniş bölümünde yalnızca Samsung'un yapabileceği bir biçimde yaygınlaştıracak. Mobil yapay zeka çağı hızla ilerlerken Samsung, sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılamak için mobil yapay zekadaki yeniliklerine hız veriyor."