Türkiye’nin tanınmış teknoloji ve siber güvenlik uzmanlarından Osman Demircan, Tecno Business Mag dergisinin ilk sayısında önemli açıklamalar yaptı. İnsansı robot teknolojileri, yapay zeka ve bu teknolojilerin gelecekteki etkileri üzerine konuşan Demircan, robotların hacklenmesi durumunda karşılaşılabilecek tehlikelere de dikkat çekti.

Yapay zeka ile duygusal bağ kurulabilir

Osman Demircan, insansı robotların duyguları taklit edebileceğini ve insanlar ile yapay zeka arasında duygusal bir bağ kurulabileceğini ifade etti. Ancak bu ilişkinin sağlıklı olup olmayacağı tamamen insanın beklentilerine bağlı. Demircan, "Eğer beklentiler sağlıklıysa, ilişki de sağlıklı olabilir. Ancak sapkın beklentiler robotlarla açığa çıkarılabilir, bu da hastalıklı bir durum yaratır" dedi.

Elon Musk ve robot sevgilisi

Elon Musk'ın robot sevgilisiyle ilgili yorumları üzerine konuşan Demircan, robotlara duygu yüklemenin mümkün olduğunu, ancak bu duyguların tamamen kontrol edilebilir olduğunu belirtti. “Eğer sağlıklı bir insansanız, talep edeceğiniz şey robot olmayacaktır. Sağlıklıysanız insanı talep edersiniz” diyerek, robotlarla kurulan ilişkilerin aslında insan psikolojisinin bir yansıması olduğuna dikkat çekti.

Robotların zekası ve teknolojinin geleceği

Yapay zekanın temelinin aslında bir dil modeli olduğunu vurgulayan Osman Demircan, "Yapay zeka bilgiyi çok hızlı bir şekilde bize aktarabiliyor. Bu da onu insan gibi algılamamıza neden oluyor. Ancak aslında yapay zekanın bir bilinci yok, sadece bizim taleplerimize cevap verecek şekilde programlanmış durumda" dedi. Eski insansı robotlarda zeka olmadığını, ancak günümüzde yapay zekanın robotlara entegre edilmesiyle bu durumun değiştiğini belirten Demircan, Elon Musk’ın paylaştığı fotoğrafın da bu teknolojik gelişimi gözler önüne serdiğini söyledi.

İnsanlar işlerini robotlara kaptırabilir mi?

Demircan, yapay zekanın ilerlemesiyle birlikte birçok mesleğin tehlikede olduğunu belirtti. "Taşımacılık sektörü, üretim sektörü ve daha birçok alanda robotların hakimiyetini görmeye başlayacağız. Yapay zeka avukatlık ve doktorluk gibi mesleklerde bile yer alabilir. Ancak bu, bazı mesleklerin tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmez, çünkü yapay zeka birçok alanda insanlara yardımcı olarak çalışabilir" ifadelerini kullandı.

Yapay zekaya duygu yüklenebilir mi?

Osman Demircan, duyguların yapay zekaya yüklenebileceğini ve bunların bir algoritma ile yönetilebileceğini belirtti. Ancak bu duyguların gerçek olmadığını, sadece taklit edilebildiğini söyledi. "Yapay zekanın kendini kötü hissetmesi diye bir şey yok, çünkü bilinci yok. Ancak biz ondan bir duygusal tepkime talep edersek, bu tepkimeyi bize verebilir" diyerek, yapay zekanın sınırlarını çizdi.

Robotlar hacklenebilir mi?

Demircan, robotların hacklenme riskine de dikkat çekerek, "Eğer bir robotun kodlarıyla oynarsanız, tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Robotun bilinci olmasa da, hacklenmesi durumunda kontrol dışı tehlikeli hareketler yapabilir" şeklinde uyarılarda bulundu.