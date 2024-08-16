Bu "dile dolanan şarkılar" aslında beynimizin gizli müzik yeteneklerine dair ipuçları veriyor olabilir. Yeni bir araştırma, insanların bu şarkıları çoğunlukla doğru perdede söylediğini ortaya koyarak mutlak perde yeteneğinin sanılandan daha yaygın olabileceğini gösterdi.

Mutlak perde yeteneği nedir?

Mutlak perde yeteneği, bir referans notaya ihtiyaç duymadan herhangi bir notayı doğru bir şekilde tanımlama veya söyleme becerisidir. Bu yetenek, müzik dünyasında oldukça nadir görülür ve Beethoven, Mozart, Mariah Carey gibi ünlü müzisyenlerde bulunur.

Yeni araştırma ne diyor?

Santa Cruz Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları, 30 üniversite öğrencisiyle bir çalışma yürüttü. Katılımcılardan, bir hafta boyunca akıllarına takılan şarkıları kaydetmeleri istendi. Toplanan 1928 kayıt, orijinal şarkılarla karşılaştırıldı ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı:

Kayıtların %44,7'si mutlak perdede söylenmişti.

Neredeyse %70'i orijinal şarkının 1 yarımses aralığındaydı.

Bulgular ne anlama geliyor?

Bu bulgular, mutlak perde yeteneğinin düşünüldüğünden çok daha yaygın olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, toplumun büyük bir kısmının otomatik ve gizli bir "mutlak perde" yeteneğine sahip olabileceğini düşünüyor.

Çalışmanın sınırlılıkları

Çalışma küçük bir grupla yapıldı ve sadece üniversite öğrencilerini içerdi. Bu nedenle bulguların herkes için geçerli olmayabileceği belirtiliyor.