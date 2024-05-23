İzmir'de yapılan SEDEC fuarında iş birliği protokolü imzalayan Titra Teknoloji ve Airbus, ALPİN'in deniz görevleri için geliştirileceğini duyurdu.

İş birliği protokolü imzalandı

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Abdulkadir Şener, Airbus ile yürütülen proje kapsamında yaklaşık 4-5 aydır çalıştıklarını belirtti. ALPİN'in Türkiye'deki kullanımının yanı sıra deniz kuvvetlerince de talep gördüğünü söyleyen Şener, ALPİN'in gemilere iniş-kalkış yapabilme kabiliyeti için Airbus ile iş birliği protokolü imzaladıklarını açıkladı.

Yeni fabrika ve üretim kapasitesi

Şener, ALPİN'in özelliklerinden bahsederken, platformun Kuzey Irak'ta başarılı bir şekilde kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, platformun yurt dışında da ilgi gördüğünü ve testler için birçok ülkeyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Yurt dışında testlerin tamamlanmasının ardından protokollerin hızlanacağını belirten Şener, Titra Teknoloji'nin HAB bölgesinde yeni bir fabrika kurduğunu ve üretim kapasitesini artırdıklarını vurguladı.