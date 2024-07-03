Disney ve Pixar’ın duygu yüklü devam filmi Inside Out 2, küresel gişede 1 milyar dolara ulaşarak yılın en büyük başarısını elde etti. Film, gösterime girdikten sadece 19 gün sonra bu başarıya ulaştı ve hem yurt içi hem de uluslararası pazarda büyük bir başarı yakaladı.

Hızlı başarı

Inside Out 2, 19 gün içinde 1 milyar dolarlık hasılata ulaşarak bu başarıyı en hızlı yakalayan animasyon filmi oldu. Film, Kuzey Amerika’da 469,3 milyon dolar, uluslararası alanda ise 545,5 milyon dolar kazandı. Toplamda 1,015 milyar dolara ulaşan film, tarihte milyar dolarlık gişe hasılatına ulaşan 11 animasyon filminden biri olarak Disney’in başarılı yapımlar arasına katıldı.

Gişe rekorları

Film, 14 Haziran’da sinemalarda gösterime girdiğinde, yurt içinde 151 milyon dolarlık açılış hasılatı elde etti. Bu performansıyla Dune: Part 2'yu geride bırakarak yılın en büyük açılışını gerçekleştirdi ve 2024'ün yurt içi ve dünya çapında en çok hasılat yapan filmi oldu. Ayrıca, 2015 yapımı Inside Out’un dünya çapında elde ettiği 859 milyon dolarlık ömür boyu hasılatı da geride bıraktı.

Pixar için büyük bir zafer

Inside Out 2'nin başarısı, pandemi döneminde gişe performansı açısından zorlanan Pixar için önemli bir zafer olarak görülüyor. Disney'in pandemi sırasında bazı filmleri doğrudan Disney+’a gönderme stratejisi, Pixar filmlerinin gişe performansını olumsuz etkiledi. Ancak Inside Out 2, bu trendi tersine çevirmeyi başardı.