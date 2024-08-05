Instagram'a uygulanan erişim engeli 48 saati aşmış durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileriyle bugün saat 13.00'te bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin amacı, platformun toplumsal hassasiyetleri dikkate alıp almadığını değerlendirmek ve engelin kaldırılması için gerekli adımları belirlemek olacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a getirilen erişim engeli, kullanıcılar arasında büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda. Engelin 2 Ağustos 2024 tarihinde başladığı ve hâlâ devam ettiği belirtiliyor. Erişimin kapalı olması nedeniyle, birçok kullanıcı sosyal medya platformuna giriş yapamıyor.

Bakan Uroloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engelinin getirilmesine gerekçe olarak platformun toplumsal hassasiyetlere uymamasını ve uyarılara rağmen gerekli adımları atmamasını gösterdi. Bakan Uraloğlu, "Kuralları ve toplumsal hassasiyetleri dikkate almadıkları takdirde biz de müdahale ederiz." şeklinde konuşmuştu. Ayrıca, engelin kaldırılabilmesi için Instagram yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğini eklemişti.

Beklentiler

Bugün saat 13.00'te gerçekleşecek görüşme, Instagram erişim engelinin ne zaman kalkacağı konusunda önemli bir gelişme olabilir. Bakan Uraloğlu'nun Instagram yetkilileriyle yapacağı toplantının sonucunda, platformun Türkiye'deki erişim durumu hakkında yeni bilgiler elde edilebilir.