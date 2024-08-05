Instagram kullanıcıları, popüler sosyal medya platformuna erişim engelinin ne zaman kalkacağı konusunda belirsizlik yaşamaya devam ediyor. Erişim engelinin ne zaman sona ereceği ve Instagram’ın tekrar kullanıma sunulup sunulmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak, Instagram’ın açılma olasılığına ilişkin bazı gelişmeler ve yorumlar ortaya çıkmış durumda.

Instagram erişime açıldı mı?

Şu an itibarıyla Instagram henüz erişime açılmış değil. Ancak, Instagram yetkilileri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtiliyor. Sosyal medya platformunun bu akşam saat 19.00’da açılabileceği yönünde bazı iddialar var. Yine de, bu bilgi resmi olarak doğrulanmış değil ve nihai kararın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası netleşeceği ifade ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Instagram yetkilileri ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Instagram’ın tekrar erişime açılma süreci, platformun Türkiye’deki faaliyetleri ve uygulama politikaları üzerinde yapılan görüşmelerle yakından ilgili. Şu an için resmi bir açılma tarihi veya kesin bilgi bulunmamakta. Kullanıcılar ve sosyal medya takipçileri, Instagram'ın yeniden aktif olup olmayacağını öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor.