Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen erişim engeli, kullanıcıların yanı sıra sosyal medya fenomenlerini de ciddi şekilde etkiledi. Instagram'a erişim engeli getirilmesinin gerekçesi ve süresi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenomenlerin Yaşadığı Büyük Kayıplar

Instagram’a erişimin kısıtlanması, sosyal medya üzerinden kazanç sağlayan fenomenler için büyük bir sorun yarattı. Fenomenler, paylaşım başına kazandıkları yüksek meblağlarla dikkat çekiyor ve erişim engeli nedeniyle büyük finansal kayıplar yaşadı.

Danla Bilic: 6 milyon takipçisi bulunan Bilic, 15 saniyelik bir reklam için yaklaşık 300 bin TL kazandığı belirtiliyor. Erişim engeli nedeniyle sadece bir saatlik kaybı bile büyük meblağlara ulaşabiliyor.

6 milyon takipçisi bulunan Bilic, 15 saniyelik bir reklam için yaklaşık 300 bin TL kazandığı belirtiliyor. Erişim engeli nedeniyle sadece bir saatlik kaybı bile büyük meblağlara ulaşabiliyor. Selin Ciğerci ve Gamze Erçel: Bilic'in ardından gelen fenomenler arasında, her biri 250 bin TL civarında kazanç sağladığı iddia edilen Ciğerci ve Erçel, büyük zarar gören diğer isimler.

Bilic'in ardından gelen fenomenler arasında, her biri 250 bin TL civarında kazanç sağladığı iddia edilen Ciğerci ve Erçel, büyük zarar gören diğer isimler. Ala Tokel: Tokel’in de Instagram üzerindeki kazançları bu engelden etkilendi. Yüksek takipçi sayısıyla birlikte, erişim engeli onun da iş yapabilme kapasitesini daralttı.

Tokel’in de Instagram üzerindeki kazançları bu engelden etkilendi. Yüksek takipçi sayısıyla birlikte, erişim engeli onun da iş yapabilme kapasitesini daralttı. Yasemin Şefkatli: İdo Tatlıses’in eşi olan Şefkatli’nin 677 bin takipçisi bulunuyor. Şefkatli’nin erişim engeli nedeniyle yaklaşık 120 bin TL kaybettiği öne sürülüyor.

İdo Tatlıses’in eşi olan Şefkatli’nin 677 bin takipçisi bulunuyor. Şefkatli’nin erişim engeli nedeniyle yaklaşık 120 bin TL kaybettiği öne sürülüyor. Duygu Özaslan: Sık sık sosyal medyada öne çıkan Özaslan, hikaye başına 100 bin TL kazandığı iddia ediliyor. Erişim engeli, onun da gelirini olumsuz etkiledi.

Bu gelişme, sosyal medya fenomenlerinin günlük kazançlarını ve işlerini sürdürebilmelerini ciddi şekilde etkiledi.