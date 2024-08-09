Instagram'a yönelik uygulanan erişim engeli 2 Ağustos'tan itibaren yürürlükte. Sosyal medya platformuna getirilen bu yasak, katalog suçlar konusundaki hassasiyetler nedeniyle alınmıştı. 9 Ağustos itibarıyla, Instagram'ın ne zaman açılacağı ve mevcut durum hakkında gelişmeler takip ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2 Ağustos tarihinde Instagram'a katalog suçlara yönelik hassasiyet gerekçesiyle erişim engeli getirmişti. BTK, Instagram’ın bu konuda gereken adımları atmaması durumunda yasakların devam edeceğini belirtmişti. Erişim engelinin kaldırılması için, Instagram’ın BTK'nın belirlediği kriterlere uygun olarak içerikleri düzenlemesi gerekiyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’ın erişim yasağının kaldırılabilmesi için sosyal medya platformunun BTK tarafından belirtilen içeriklerin erişimden çıkarılması gerektiğini ifade etti. Bakan Tunç, “Devletin suç işlenmesini önleme görevi var. Instagram, BTK’nın belirtilen gerekçelere uygun adımları atarsa, erişim engeli kaldırılacaktır” dedi.

Bakan Uraloğlu, "Yeni toplantı yok?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a getirilen erişim yasağının gerekçelerini ve sürecin nasıl ilerlediğini açıkladı. Uraloğlu, Instagram’ın, Türkiye'nin toplumsal hassasiyetlerini ve yasalarını dikkate almadığını belirterek, “Toplumumuzun hassasiyetlerini korumaya devam edeceğiz. Eğer Instagram gerekli adımları atarsa, erişim engeli kaldırılacak” ifadelerini kullandı. Bakan, şu an için yeni bir toplantı planı olmadığını, ancak erişim engelinin kaldırılması için gereken adımların atılmasını beklediklerini belirtti.

Instragram ne zaman açılıyor?

Şu an için Instagram’ın ne zaman açılacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Instagram’ın, BTK tarafından belirlenen içerik düzenlemelerini yapması ve yargı süreçlerinin tamamlanması ile erişim engelinin kaldırılması bekleniyor. Sürecin hızlanması için sosyal medya platformunun gerekli adımları atması önem arz ediyor.