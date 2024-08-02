Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram’a getirilen erişim engeli, Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının davranışlarını yeniden gündeme taşıdı. Çevrimiçi medya izleme şirketi Meltwater’ın 2024 verilerine göre, Türk kullanıcılar Instagram’ı dünya genelinde en sık ve en uzun süre kullanan kullanıcılar olarak öne çıkıyor.

Instagram erişim engelinin nedeni ve kaldırılması

BTK’nın aldığı karar doğrultusunda Instagram’a erişim engeli getirildi. Engelin, katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle getirildiği belirtilirken, bu durumun Instagram’ın platform üzerindeki tutumuna bağlı olarak ne zaman kaldırılacağına dair kesin bir tarih verilmedi. Instagram, bu yasağın geri alınabilmesi için kısa sürede bir adım atması gerektiği ifade ediliyor.

Türkiye'nin Instagram kullanım verileri

Kullanım sıklığı

Meltwater’ın 2024 yılı Ocak ayı raporuna göre, Türkiye, Instagram’ın aylık kullanım sıklığı açısından dünya çapında en yüksek sayıya ulaştı. Türk kullanıcılar, ortalama olarak ayda 586,8 kez Instagram uygulamasını açarak dünya genelinde zirvede yer aldı. Türkiye’yi, 558,3 ortalama ile Arjantin ve 507,3 ortalama ile Şili takip ediyor. Dünya genelindeki ortalama ise 347,8 olarak belirlendi.

Uygulamada geçirilen süre

Instagram uygulamasında geçirilen süre bakımından da Türkiye lider konumda. Türk kullanıcılar, ayda ortalama 32 saat 41 dakika boyunca Instagram’da vakit geçiriyor. Bu süre, dünya ortalaması olan 15 saat 50 dakikanın oldukça üzerinde. Türkiye’yi 22 saat 27 dakika ile Brezilya ve 21 saat 42 dakika ile Arjantin takip ediyor. Listenin sonunda ise 2 saat 16 dakika ile Vietnam yer alıyor.

Türk kullanıcıların Instagram üzerindeki önemi

Türkiye, Instagram uygulamasını kullanım sıklığı ve süre bakımından dünya genelinde en yüksek değerlere ulaşarak, platformun Türk kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Türk kullanıcıların Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanması, sosyal medya platformunun Türkiye’deki popülaritesini ve kullanıcı etkileşimini artırıyor.