Instagram, içerik üreticilerini ödüllendirmek için yeni bir sisteme geçiyor. “Rings” adını taşıyan program, dijital rozetlerin yanı sıra belirli kullanıcılar için fiziksel yüzükler de sunacak.

Dijital ve fiziksel ödül

Rings sistemi, paylaşımların etkileşimi, izlenme sayısı ve topluluk katkısı gibi kriterlere göre içerik üreticilerini derecelendirecek. Kazanılan halkalar dijital profilde görünecek, belli seviyelere ulaşanlar ise özel tasarlanmış yüzük alacak.

Statü ve prestij

Instagram, programı “yaratıcılığı teşvik eden bir onur sembolü” olarak tanımlıyor. Rings, yalnızca popüler hesaplara değil, yaratıcı potansiyel gösteren küçük üreticilere de açık olacak.

Sosyal medya rekabetinde yeni adım

Platform, TikTok ve YouTube Shorts gibi rakiplerin yükselişi karşısında içerik üreticilerini daha görünür ve ödüllü hale getirmeyi amaçlıyor. Fiziksel yüzükler, kullanıcıların toplulukta fark yaratan kişiler olduğunu simgeleyecek.

Yeni trend: Prestij oyunu

Uzmanlar, Rings sisteminin sosyal medyada yeni bir dönemi başlatabileceğini belirtiyor. Artık sadece takipçi sayısı değil, üretkenlik ve topluluk katkısı da bir statü ölçüsü olacak. Bazı analistler, bu hamlenin Instagram’ın yeniden popülerleşmesini sağlayabileceğini öngörüyor.