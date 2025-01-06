Sosyal medya platformu Instagram, ünlü isim Oğuzhan Uğur’un 2019 yılında Şehit Fethi Sekin’i anmak için paylaştığı gönderiyi kaldırdı. Instagram, bu paylaşımın “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle silindiğini belirtti. Oğuzhan Uğur, platformun bu kararını sert bir şekilde eleştirerek, durumu X hesabından duyurdu.

Instagram’dan Şehit Anması yasağı mı?

Instagram’ın şehit Fethi Sekin’i anmak için yapılan paylaşıma karşı gösterdiği tutum, büyük tepki topladı. Oğuzhan Uğur, 5 Ocak 2019 tarihinde Şehit Fethi Sekin’i anmak amacıyla bir paylaşım yapmıştı. Ancak Instagram, bu paylaşımı “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırdı. Uğur, bu durumu “Instagram, 2019 yılında şehit polisimiz Fethi Sekin’i andığım postu kaldırmış… Sebebi çok acayip. Roller ne hızlı değişiyor değil mi?” sözleriyle eleştirdi.

Önceki tartışmalarla bağlantı kuruluyor

Instagram’ın son kararı, yalnızca Oğuzhan Uğur için değil, sosyal medyanın genelinde de tepkiyle karşılandı. Geçtiğimiz günlerde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun Filistin ile ilgili yaptığı paylaşım da benzer bir şekilde silinmişti. Bu tür kararlar, özellikle toplumsal olaylar ve siyasi paylaşım yapan ünlü isimlerin sıkça gündem olmasına neden oluyor.

Sosyal medyanın 'Censorship' (Sansür) tartışmaları sürüyor

Oğuzhan Uğur, şehit Fethi Sekin’in anıldığı paylaşımının kaldırılmasının ardından sosyal medya platformlarının içerik denetim politikalarına dikkat çekti. Ünlü isim, platformların hızla değişen politikalarını eleştirerek, "Roller ne hızlı değişiyor" diyerek, sosyal medya sansürünün arttığını vurguladı. Uğur’un açıklamaları, platformların denetim mekanizmalarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Instagram’ın Şehit Anmalarına engel mi?

Instagram’ın, Şehit Fethi Sekin gibi kahramanları anmaya yönelik içeriklere müdahale etmesi, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medya platformunun “tehlikeli kişi ve kuruluşlarla ilgili” gerekçesiyle yapılan bu müdahale, çok sayıda sosyal medya kullanıcısının rahatsızlık duymasına yol açtı. Bu durum, şehitlerin anılmasına ve toplumsal değerlerin paylaşılmasına yönelik sansürün sınırlarını tartışma konusu yapıyor.