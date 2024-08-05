Yasaklarla bir yere varılmaz. Son birkaç gündür Instagram'ın kapalı olması, milyonlarca kişinin günlük hayatını etkiledi.

Sosyal medya, özellikle gençler için sadece bir eğlence aracı değil, aynı zamanda iletişim, ifade ve hatta gelir kaynağı.

Böyle bir kısıtlama, nedeni ne olursa olsun, “Pire için yorgan yakmaya” benziyor.

İnstagram’a kızıp bu kararı aldık da zararı kime dokunuyor.

Bu tür yasaklar kimseye yarar sağlamaz.

Aksine, tepki doğurur.

Kapatma nedeniniz olan, savunduğunuz şeye duyulan sempatiyi bile azaltır.

Yani kimseye faydası olmaz, hele hele bu kararı alanlara hiç olmaz.

Üç günü aştı, Intagram’ın kapanmasından mutlu olduğunu söyleyen tek kişiye rastlamadım.

Şikayet edenlerin sayısını bile unuttum.

Yasaklarla bir yere varılmaz.

Güçlü devlet olmak yasaklarla değil, güçlü ekonomilerle yaratılır.

Öncelikle, Instagram gibi sosyal medya platformları, günümüzde gençlerin sosyal çevreleriyle bağlantı kurdukları, kendilerini ifade ettikleri ve dünya ile etkileşimde bulundukları bir alan.

Instagram sadece sosyal olmak için kullanılmıyor. Aynı zamanda küçük işletmeler için önemli bir ticaret platformu.

Ürünlerini sergilemek, müşteri kitlesi oluşturmak ve satış yapmak için bu platformu kullanan birçok kişi, kapanma süresince önemli kayıplar yaşadı, yaşıyorlar.

Sosyal medya üzerinden ticaret yapanlar için, bu tür kesintiler ciddi finansal zararlara yol açtı bile.

Özellikle pandemi döneminde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, çevrimiçi ticaretin önemi daha da belirginleşmişken, böyle bir durumun yaşanması işletmeler için büyük bir darbe.

Bu tür kesintilerin sadece yerel değil, uluslararası düzeyde de olumsuz etkileri var tabi.

Avrupa'da, sosyal medya platformlarına erişimin engellenmesi genellikle ifade özgürlüğünün kısıtlanması olarak yorumlanır. Bu durumun, Türkiye'nin uluslararası arenada demokratik değerler ve insan hakları konularındaki imajını olumsuz etkilediğinin inşallah farkındasınızdır.

Bir an önce sosyal medya platformlarının özgürce kullanılabilmesi için gereken adımlar atılmalı.

Gençlerin, işletmelerin ve tüm kullanıcıların hakları korunmalı ve bu platformların işlevlerini yerine getirmeleri sağlanmalı.

Erişim engelleri, sadece bireyleri değil, aynı zamanda ülkenin uluslararası imajını da etkilediği unutulmasın.

GÜNÜN SÖZÜ

Pire için yorgan yakılmaz