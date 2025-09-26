Meta, Birleşik Krallık’ta Instagram ve Facebook kullanıcılarına yeni bir seçenek sunmaya hazırlanıyor. Şirket, reklamsız abonelik modelini hayata geçirerek kullanıcıların daha net gizlilik tercihleri yapabilmesini hedefliyor.

Reklamsız kullanım için ücretli model

Yeni sistemle birlikte 18 yaş üstü kullanıcılar, web tarayıcıları üzerinden ayda 3 sterlin ödeyerek reklamsız deneyim yaşayabilecek. Mobil cihazlarda ise bu ücret 4 sterlin olacak. Aradaki fark, Apple ve Google’ın uygulama mağazalarında aldığı komisyonlardan kaynaklanıyor.

Hesaplar tek abonelikte birleşiyor

Meta’nın sunduğu abonelik, “Meta Hesap Merkezi” üzerinden birbirine bağlı hesapları kapsayacak. Kullanıcılar aynı e-posta ya da oturumla birden fazla uygulamayı kullanıyorsa, tek abonelik tüm hesapları reklamsız hale getirecek. Ek hesaplar için ise web üzerinden 2 sterlin, mobilde 3 sterlin ek ödeme gerekecek.

Abonelik zorunlu değil

Meta, reklamsız deneyimin tamamen tercihe bağlı olduğunu vurguluyor. Kullanıcılar ücretsiz şekilde platformları kullanmaya devam edebilecek ve reklam tercihlerini istedikleri gibi düzenleyebilecek.

Düzenleyici kurumların etkisi

Yeni model, Birleşik Krallık Bilgi Komiserliği Ofisi’nin (ICO) “onay ver ya da ödeme yap” yaklaşımına uygun olarak geliştirildi. ICO yönergelerine göre kullanıcılar, verilerinin reklamlar için kullanılıp kullanılmayacağına açıkça karar verme hakkına sahip olmalı.

Avrupa’daki durum

Meta, daha önce Avrupa Birliği’nde benzer bir sistemi uygulamış, ancak 10 avroluk reklamsız abonelik planı Dijital Piyasalar Yasası (DMA) ile çeliştiği gerekçesiyle şirkete 200 milyon avro ceza getirmişti. Yeni düşük fiyatlı plan ise halen AB düzenleyicilerinin değerlendirmesinde.

Meta’nın gelir modeli

Meta’nın gelirinin yaklaşık %97’si dijital reklamcılıktan geliyor. Bu nedenle reklamsız abonelik planları, şirketin iş modelinde dikkatle yürüttüğü bir dengeyi temsil ediyor.