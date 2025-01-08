Zuckerberg: "Daha fazla ifade özgürlüğü"

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da artık teyit sistemine yer verilmeyeceğini açıkladı. Platformlardaki içerik denetim politikalarını yeniden şekillendirme çabasıyla atılan bu adım, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük tartışmalara yol açtı. Zuckerberg, teyit firmalarının siyasi konularda taraflı davrandığını ve içerik sansürlemelerinde ciddi hatalar yapıldığını itiraf etti.

Yeni sistemde, özellikle göç ve cinsiyet gibi tartışmalı konularda denetimlerin gevşetileceği ifade edilirken, Meta'nın içerik denetim politikalarının daha serbest olacağı, ancak yasa dışı içeriklere yönelik sıkı denetimlerin devam edeceği vurgulandı. Terörizm, çocuk istismarı ve uyuşturucu ticareti gibi suçlar ise sıkı denetim altında kalacak.

Topluluk tabanlı doğrulama gelecek

Zuckerberg, Meta'nın yeni düzenlemesiyle, X platformundaki "topluluk notları" sistemine benzer bir mekanizma oluşturacaklarını duyurdu. Kullanıcıların içerik değerlendirmesi ve topluluk temelli doğrulama sağlayacağı bu sistemin, daha fazla ifade özgürlüğü sunmayı hedeflediği belirtildi.

Trump'a yaranma eleştirisi

Zuckerberg'in açıklamaları, insan hakları grubu Global Witness tarafından eleştirildi. Grup, Zuckerberg'in Trump yönetimine yaranmak için bu adımı attığını ve bunun kadınlar, LGBT+ bireyler, beyaz olmayanlar, bilim insanları ve aktivistler için tehlike oluşturacağını savundu.