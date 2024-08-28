Meta ve Spotify, Instagram kullanıcılarına büyük bir yenilik sunmak üzere çalışmalara başladı. "Spotify’dan Paylaş" adı verilen yeni özellik, kullanıcıların Spotify'da dinledikleri şarkıları Instagram’da gerçek zamanlı olarak paylaşmalarını mümkün kılacak. MSN dönemlerinden hatırladığımız şarkı paylaşım özelliğini günümüze taşıyan bu yenilik, müzik dinleme deneyimini sosyal medya ile daha entegre hale getirecek.

Spotify’dan Instagram’a: Yeni özellik nasıl çalışacak?

Spotify ve Instagram arasında kurulacak senkronizasyon sayesinde, kullanıcıların Spotify’da çaldıkları şarkılar Instagram'da otomatik olarak paylaşılacak. Bu özellik, kullanıcıların Spotify hesaplarını Instagram hesaplarıyla bağlayarak, dinledikleri şarkıları anında Instagram profilinde ya da DM sekmesinde gösterebilmelerini sağlayacak.

Spotify Hesap Bağlantısı: Kullanıcılar, Spotify hesaplarını Instagram hesaplarıyla bağlayarak bu özelliği kullanabilecekler.

Otomatik Paylaşım: Spotify’da çalan şarkılar, kullanıcıların Instagram hesaplarında otomatik olarak paylaşılacak.

Kontrol ve Duraklatma: Kullanıcılar, şarkı paylaşımını istedikleri zaman durdurabilecek veya kontrol edebilecekler.

Özellik ne zaman geliyor?

Şu anda Instagram kullanıcıları şarkıları manuel olarak paylaşabiliyor; fakat bu işlem her şarkı için ayrı ayrı yapılmak zorunda kalıyor. "Spotify’dan Paylaş" özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz kesinlik kazanmadı, ancak test aşamasının ilerlediği ve yakın zamanda duyurulmasının beklendiği bildiriliyor.

MSN özelliği geri dönüyor

Bu yeni özellik, MSN dönemlerinde popüler olan şarkı paylaşım işlevini günümüz sosyal medya platformlarına taşıyor. Kullanıcılar, müzik dinleme deneyimlerini sosyal medya ile daha sıkı bir şekilde entegre edebilecek ve dinledikleri müzikleri arkadaşlarıyla paylaşmanın keyfini çıkarabilecekler.

Apple Music kullanıcıları da faydalanacak mı?

Apple Music kullanıcıları şu an için bu yenilikten faydalanamayacak. Ancak, gelecekte Apple tarafından benzer bir özelliğin sunulması ihtimali söz konusu olabilir. Spotify’ın bu yeniliği, müzik paylaşımında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve Apple’ın bu alandaki adımları merakla bekleniyor.