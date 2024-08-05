Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram’ın erişime engellenmesine farklı kesimlerden tepkiler çığ gibi büyürken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir dijital faşizmle karşı karşıyayız” diye konuştu.

Sosyal medya uygulaması Instagram, 2 Ağustos’ta herhangi bir açıklama yapılmadan erişime kapatıldı. Daha sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) sitesinde, Instagram’ın mahkeme kararı olmadan “katalog suçlar” nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşları Instagram’ı kapatan BTK kararını yargıya taşırken bugün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ile Instagram temsilcileri görüştü.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ise görüşmeden evvel “Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz” dedi.

Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı.



Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 5, 2024

"Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar"

AK Parti İnsan Hakları Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya uygulaması Instagram’la ilgili “Sosyal medya şirketleri adeta militanlaştılar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyen bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Her türlü ahlaksızlığı özgürlük diyerek teşvik eden bu şirketler Filistin halkına adeta savaş açmıştır. Sosyal medya platformlarının bu tavrına yeni tanıklık etmiyoruz. Uyarılarımıza rağmen FETÖ'dan PKK'ya kadar tüm terör örgütleri adeta at koşturuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Mafya gibi davranıyorlar”

Sosyal medya platformlarının mafya gibi davrandığını savunan Erdoğan, “Bu platformlar Amerika ve Avrupa'daki kurallara uyma noktasında gösterdikleri özeni, mesele Türkiye olunca bilinçli şekilde esirgiyorlar. Sosyal medya şirketleri Türkiye'nin hassasiyetlerine saygı gösterirlerse sorun çözülür. Bu platformlarda milletimizin inancına da hakaret ediliyor. Bu platformlarla arzu edilen işbirliğini henüz tam manasıyla tesis edemedik” diye konuştu.

Instagram’ın kapatılmasına rağmen Erdoğan, “Hükümet olarak bizim kimsenin özgürlüğüyle, ifade hürriyetiyle, işiyle, aşıyla, ticaretiyle, hayat tarzıyla herhangi bir sorunumuz yok” yorumunu yaptı.