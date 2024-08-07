Türkiye’de yaklaşık 57 milyon kullanıcısı olan Instagram’a 2 Ağustos itibarıyla uygulanan yasak devam ediyor. Kullanıcılar, erişim engelinin kalkmasına dair isteklerini Şikayetvar’a iletirken, ilgili kurumdaki şikâyetler son bir haftada yüzde 162 arttı.

Instagram yasağının kaldırılmasını isteyen bir kişi “İnsanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya hakkınız yok. Bu yaptığınız büyük bir hak ihlalidir. İnsanların özel ağına bu şekilde erişim kısıtlaması yapamazsınız” dedi. Başka bir kişi de tepkisini “Artık yakında nefes almamıza da engel gelir” diye dile getirdi.

Öte yandan ‘Sanal Özel Ağ’ (VPN), platforma ulaşmanın alternatifi oldu. VPN’lere artan talep şikâyetleri de beraberinde getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından getirilen Instagram’a erişim kısıtlaması devam ediyor. Uygulanan yasakla ilgili görüşmeler devam ederken çözüm platformu Şikayetvar’a ulaşan kullanıcılar yasakla ilgili görüşlerini dile getirdi. Verilere göre kurumla ilgili şikayetler son bir haftada yüzde 162 arttı. Öte yandan getirilen erişim yasağı nedeniyle Instagram’a giriş yapamayan kullanıcılar çözümü VPN kullanmakta aradı. Artan talep VPN şikayetlerinin de yükselmesine neden oldu.

Instagram yasağıyla ilgili platforma gelen bazı şikâyetler şöyle sıralandı:

”85 milyonun özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz”

“Neden Instagram sosyal medya erişimi kısıtlandı? ‘Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.’ demişsiniz. Hassasiyetinizi belli ettiniz ama eksiklikten söz etmemişsiniz. Burada 85 milyonun özgürlüğünü kısıtlıyorsunuz. Lütfen doğru düzgün açıklama yapın ya da hiçbir şeye kalkışmayın.”

“Bu yaptığınız büyük bir hak ihlalidir”

“Instagram yasağını kaldırın lütfen. İnsanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya hakkınız yok. Bu yaptığınız büyük bir hak ihlalidir. İnsanların özel ağına bu şekilde erişim kısıtlaması yapamazsınız. Yapmanız gereken, insanları tespit edip tek tek hesaplarına bloke koymak. Lakin tüm ülkeye erişimi kapatmak büyük bir hak ihlalidir.”

“Instagram’dan satış yapıyordum. Zararımı kim karşılayacak?”

“Instagram’ı kapattınız. Ben oradan para kazanıyorum, satış yapıyorum. Bu milletin zararını nasıl karşılayacaksınız? Reklam vermiştim, param gitti. Benim zararımın hesabını kime, nasıl vereceksiniz? 2 kuruş para kazanıyoruz. Sizin sayenizde o da gitti. Mağdur ettiğiniz bu kadar insanın resmen parasına el koydunuz. Size zahmet bizim milletin zararını karşılayın.”

“Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatıp duruyorsunuz”

“İnsanların stres attığı platforma nasıl erişim engeli koyabiliyorsunuz? Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşatıp duruyorsunuz. Ona buna erişim engeli koyacağınıza altyapılarımıza destek çıkalım. Bu böyle olmaz, kesinlikle kabul etmiyorum, etmiyoruz.”

“Sorununuzu derhâl Instagram yöneticileriyle halletmeniz gerekli”

“Belirttikleri olayla ve yaptıkları açıklamayla hiçbir alakası olmayan insanların Instagram'a girememe sebebi olan kuruma sesleniyorum. Belirttiğiniz durumun cefasını biz çekmek zorunda değiliz. Sorununuzu Instagram yöneticileriyle derhâl halletmeniz gerekli. Bahsettiğiniz şeyler yüzünden biz neden Instagram’ı açamıyoruz? Erişim engeli kaldırılmalı bir an önce.”

“Yakında nefes almamıza da engel gelir”

“Ekonomi yerlerde, evden çıkıp sosyalleşemez, bir yere gidip nefes alamaz olduk. Tek sosyal bağlantımız olan Instagram'a da engel koydunuz. Artık yakında nefes almamıza da engel gelir.”

“Çok adaletsiz iş yapıyorsunuz”

“Instagram'a erişim engeli getirdiniz. Sebebi ne? Instagram mı tek sıkıntı? O kadar fotoğrafımız var, anılarımız var. Çok adaletsiz iş yapıyorsunuz. Instagram'ı geri istiyoruz. Yaptığınız ayıp. Biz tekrar Instagram'ı istiyoruz.”

“VPN aboneliği ücretleri yüksek”

VPN’lerle ilgili gelen şikâyet konuları ise şöyle sıralandı:

VPN kullanımı sırasında ortaya çıkan güvenlik sorunları,

VPN bağlantısının sık sık kopması,

VPN hizmetinin yavaş olması,

VPN aboneliği ücretlerinin yüksekliği

VPN kullanımında dikkat edilecek hususlar

Güvenilir VPN hizmeti seçimi: Kullanıcılar öncelikle güvenilir ve saygın VPN hizmetlerini tercih etmeli. Ücretsiz VPN'ler her ne kadar cazip gelse de güvenlik ve gizlilik açısından riskli olabilir.

Güvenlik özellikleri: AES-256 şifreleme, otomatik kapatma anahtarı (kill switch), DNS sızıntı koruması ve sıkı bir kayıt tutmama politikası gibi özellikler, güvenliği artıran unsurlar arasında yer alıyor. Bu özellikler, kullanıcıların verilerini ve gizliliğini koruma konusunda kritik öneme sahip.

Hız ve performans: VPN'in sağladığı hız ve performansı, internet deneyimini olumsuz etkileyebilir. Hız testleri ve kullanıcı yorumları, VPN hizmetinin performansı hakkında bilgi sağlayabilir.

Sunucu ağı: VPN hizmetinin sunduğu sunucu ağı genişliği, kullanıcıların çeşitli coğrafi kısıtlamaları aşabilmesi için önemli bir yere sahip. Farklı ülkelerde bulunan çok sayıda sunucu, kullanıcıların çeşitli bölgelere erişimini kolaylaştırıyor.

Müşteri desteği ve kullanıcı deneyimi: İyi bir müşteri destek hizmeti, olası sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olabilir. Kullanıcılar, VPN hizmetinin sunduğu müşteri destek seçeneklerini ve kullanıcı deneyimlerini araştırmalılar. Kullanıcı yorumları ve değerlendirmeler, hizmet kalitesi hakkında fikir verebilir.​

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