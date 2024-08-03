Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı. Bu karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili tespit edilen ihlaller nedeniyle alındı. Instagram'a erişim engelinin ne zaman kaldırılacağı ise, ihlal içeriklerinin kaldırılmasına bağlı olarak değişecek.

Kararın arka planı

Instagram'a getirilen erişim engeli, "uyuşturucuya yönlendirme", "çocuğa karşı cinsel istismar", "intihara sevk etme", "Atatürk aleyhine işlenen suçlar", "yağma ve nitelikli yağma", "soykırım suçu", "devlete karşı savaşa tahrik" gibi katalog suçlar kapsamında yapılan şikayetler üzerine alındı. BTK yetkilileri, önce META şirketinin Türkiye temsilciliğiyle irtibata geçerek, ihlal içeren içeriklerin kaldırılmasını talep etti. Ancak bu içeriklerin kaldırılmaması üzerine erişim engeli uygulandı.

Sosyal medyada tepkiler

Engel kararının ardından sosyal medyada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Hamas lideri İsmail Haniye’yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram’ı kınayan açıklaması gündeme geldi. Ancak BTK kararının bu olayla bağlantılı olmadığı, farklı ihlaller nedeniyle alındığı vurgulandı.

Erişim engeli ne zaman kalkacak?

BTK yetkilileri, engelin kaldırılmasının Instagram'ın tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Sorunlu içeriklerin kaldırılması durumunda erişim engelinin kısa sürede sona ereceği, aksi takdirde mahkeme kararı ile sürecin uzayabileceği ifade edildi.

Tepkiler ve değerlendirmeler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Meta'nın çifte standart uyguladığını belirterek, Instagram’ın sansür uygulamalarını eleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, Türkiye’nin hukuki hassasiyetlerine uyulması gerektiğini, eksikliklerin giderilmesi durumunda engelin bir saat içinde kaldırılabileceğini söyledi.

E-Ticarete etkisi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram’a erişim engelinin e-ticarete olumsuz etkileri olabileceğini belirtti. Türkiye’de Instagram üzerinden yapılan e-ticaretin büyük bir hacme sahip olduğunu ve bu durumun ekonomik sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.