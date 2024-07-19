Instagram, kullanıcı deneyimini geliştirmek için yeni bir özellik duyurdu: Artık kullanıcılar, üç gün sonra otomatik olarak silinebilecek geçici notlar paylaşabilecekler. Bu özellik, platformun Reels akış gönderilerine de entegre edildi ve kullanıcıların yorumlarını kontrol etmelerine olanak tanıyacak.

Instagram, kullanıcıların paylaşımlarına geçici olarak notlar bırakabilecekleri yeni bir özellik sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların belirli bir süre sonra otomatik olarak silinebilecek notlar yazmalarına olanak tanıyor. Özellikle Reels akış gönderilerinde, yorumlar kısmının üstünde yer alan bir baloncuk şeklinde görünecek.

Kullanıcılar, paylaştıkları notların üç gün sonra silinmesini sağlayabilecekler. Eğer kullanıcılar, notlarını daha önce manuel olarak silmezlerse, Instagram otomatik olarak bu notları kaldıracak. Bu özellik sayesinde, geçici düşüncelerin veya kısa süreli paylaşımların platformda kalıcı iz bırakmadan paylaşılması mümkün olacak.

Instagram'ın yeni özelliği, yorumları yarı özel yapma imkanı da tanıyor. Kullanıcılar, notlarını kimlerin görebileceğini kendileri belirleyebilecekler. Bu seçenek, kullanıcıların paylaşımlarını daha kontrollü bir şekilde yapmalarına olanak sağlayacak, özellikle özel bir içerik paylaşmak isteyenler için önemli bir özellik olacak.

Instagram'ın bu yeni özelliği küresel düzeyde kullanıcılara sunulmaya başlandı. Kullanıcılar, uygulama güncellemelerini yaparak ve Instagram'da yayınlanan yeni özelliklere erişim sağlayarak bu özellikten faydalanabilecekler.