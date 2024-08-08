Instagram, sosyal medya platformuna yeni bir özellik ekledi "Arkadaş Haritası". Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar takip ettikleri kişilerin konumlarını dünya haritası üzerinde görebilecekler. Kullanıcılar konumlarını paylaşarak, arkadaşlarının nerede olduklarını takip edebilecekler. Ayrıca, harita üzerine not bırakma seçeneği de sunulacak.

Bu özellik, Snapchat'in konum paylaşım haritasına oldukça benziyor. Instagram, "Arkadaş Haritası" ile kullanıcıların konumlarını kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyacak. "Hayalet Modu" sayesinde, kullanıcılar istedikleri zaman konumlarını gizleyebilecekler. Ayrıca, konum güncellemeleri yalnızca Instagram uygulaması açıldığında yapılacak.